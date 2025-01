Un capocannoniere per l’Inter: bomber fatto in casa con Lautaro e Thuram

I movimenti in attacco della squadra di Beppe Marotta. I nerazzurri hanno le idee chiare in vista della prossima stagione, quando andranno via Correa e Arnautovic

Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono chiaramente il presente e il futuro dell’attacco dell’Inter. La coppia franco-argentina è certamente uno dei punti di forza della squadra di Simone Inzaghi, nonostante un periodo non proprio brillantissimo del “Toro”.

I nerazzurri così continueranno a puntare sui due attaccanti, salvo clamorose proposte, che potrebbero arrivare soprattutto per il nazionale transalpino. Oggi, l’idea dell’Inter, però, è quella di affiancare a Lautaro Martinez e Marcus Thuram un altro centravanti che possa dare maggiori garanzie rispetto agli attuali sostituti. In estate è arrivato Mehdi Taremi, che non si sta certo dimostrando all’altezza e al 19 gennaio i gol segnati sono solamente due. In estate l’iraniano, salvo cambi di programmi, continuerà a far parte del gruppo nerazzurro, contrariamente a Joaquin Correa e Marko Arnautovic. I contratti dei due giocatori sono in scadenza e l’Inter non ha certo intenzione di prolungarli.

Calciomercato Inter, avanza Esposito: il punto della situazione

Arriverà così un nuovo attaccante per completare il pacchetto offensivo. Tra i profili in cima alla lista c’è certamente Jonathan David. Il canadese è un’occasione, essendo in scadenza, ma la concorrenza è agguerrita.

Così la soluzione può essere un’altra. L’Inter, infatti, potrebbe decidere di puntare su Francesco Pio Esposito. Il giovanissimo attaccante era a secco in campionato dal 12 dicembre e stasera nel match contro la Carrarese è tornato a segnare e a far felice lo Spezia, squadra in cui è in prestito. Il 19enne di Castellammare di Stabia ha segnato una doppietta, raggiungendo quota undici reti e prendendosi così la vetta della classifica dei cannonieri del campionato cadetto.

L’Inter ha il controllo su Francesco Pio Esposito e l’idea di lasciarlo in rosa la prossima stagione si sta facendo sempre più strada. Ma i nerazzurri devono fare i conti con l’interesse dei club di Premier League per il giovanissimo bomber. Ci sta pensando soprattutto il Manchester United, sempre molto attento ai giocatori dei nostri campionati.