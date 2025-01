DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di giovedì 9 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Napoli, Milan e di tutte le altre: gli aggiornamenti in tempo reale

Si è aperta ufficialmente il 2 gennaio la sessione del mercato invernale, la finestra di ‘riparazione’ con tante squadre del massimo campionato di Serie A che proveranno a rinforzarsi per la seconda parte di stagione.

L’osservato speciale del Milan è Rashford, con il club rossonero che ha avuto dei contatti nelle ultime ore con l’entourage dell’attaccante inglese, in uscita dal Manchester United. La Juventus è invece sempre alla ricerca di un nuovo difensore: salgono le quotazioni di Araujo, che ieri non è sceso in campo nella semifinale di Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Athletic Bilbao. In uscita dalla Roma Le Fée, pronto a firmare con il Sunderland.