Napoli, Anguissa gratis all’Inter: ecco come stanno le cose | ESCLUSIVO

Il mercato di gennaio entra nel vivo, ma c’è chi guarda anche alla prossima estate. Marotta è il mago dei colpi a costo zero

La sessione invernale di calciomercato è iniziata ufficialmente da una settimana. Dal Milan alla Juventus, tanti sono i top club di Serie A che stanno imbastendo operazioni per gennaio. Ma c’è anche chi, come l’Inter, non farà grossi affari (a meno di cessioni importanti) e si concentra già sulla prossima estate.

A partire da giugno, infatti, si prospetta una vera e propria rivoluzione in tutti i reparti della rosa di Simone Inzaghi. In difesa dovrà essere rimpiazzato almeno uno tra Acerbi e De Vrij, se non entrambi; in attacco non verranno rinnovati i contratti di Arnautovic e Correa che si libereranno a costo zero. Anche a centrocampo sono previste delle novità, sia perché potrebbe partire Frattesi che vuole avere più spazio, sia perché Asllani non ha convinto nel ruolo di vice Calhanoglu. Nella finale di Supercoppa Italiana, in particolare, il nazionale albanese – subentrato alla mezzora del primo tempo al regista turco che si era infortunato – ha dimostrato troppe lacune ed è stato protagonista in due dei tre gol della rimonta del Milan. Nei giorni scorsi si sono fatti i nomi di due calciatori che l’Inter starebbe seguendo per quel ruolo e che potrebbero arrivare a titolo gratuito: Kimmich del Bayerno Monaco e Anguissa del Napoli.

Calciomercato Inter, nessun contatto con Anguissa: il Napoli può far valere la clausola

Per quanto riguarda il mediano tedesco, i costi dell’ingaggio lo rendono difficilmente avvicinabile dai campioni d’Italia. Senza dimenticare la concorrenza del Real Madrid e di molti club della Premier League inglese. Discorso diverso per Andrè-Frank Zambo Anguissa.

Il centrocampista camerunese è sì in scadenza di contratto a giugno, ma il Napoli può far scattare la clausola per il rinnovo automatico per un’altra stagione. E nel 2026 può esercitare lo stesso diritto spostando la scadenza al 2027. Ad ogni modo, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, non ci sono stati contatti ad oggi tra il suo entourage e il club nerazzurro. Per Antonio Conte è un giocatore importante di cui non vuole privarsi e a prescindere dalle clausole sopra citate, il presidente De Laurentiis vuole rinnovargli il contratto con adeguamento dello stipendio. Beppe Marotta resta il mago dei colpi a costo zero, ma per ora Anguissa non è una priorità né un colpo facile da mettere a segno.