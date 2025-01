Roma, Le Fee in Inghilterra: confermata anticipazione CM.IT

Il centrocampista francese lascia la Capitale appena sei mesi dopo il suo arrivo. L’avventura in giallorosso condizionata anche dall’infortunio

È già finita l’avventura alla Roma di Enzo Le Fee. Come raccolto da Calciomercato.it, il club giallorosso ha trovato un accordo con il Sunderland per la cessione del centrocampista francese strappato al Rennes l’estate scorsa per circa 23 milioni di euro.

Il classe 2000 sarà in Inghilterra in serata per formalizzare l’accordo con il club allenato dal connazionale Le Bris, suo allenatore ai tempi del Lorient. L’operazione è stata chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato all’approdo in Premier. Attualmente il Sunderland è quarto in Championship, ovvero in piena zona playoff, ma a soli 2 punti dalla promozione diretta.

Il Sunderland aveva ormai sorpassato e battuto la concorrenza del Betis per il cartellino di Le Fee, fuori dai piani di Ranieri e la cui avventura in giallorosso è stata subito condizionata dall’infortunio – quasi due mesi fuori a causa del ko al legamento collaterale – oltre che dai cambi di allenatore. Appena 10 le presenze, per complessivi 460′.