Juventus, Douglas Luiz spalle al muro: la scelta di Motta e l’ipotesi scambio

Douglas Luiz chiamato al riscatto in maglia bianconera: il centrocampista brasiliano si gioca il futuro a Torino nelle prossime partite

Ora o mai più. La Juventus deve tirarsi fuori dalle sabbie mobili di una classifica che non rispecchia quelle che erano le premesse di inizio stagione, con la batosta in Supercoppa contro il Milan che ha acuito le difficoltà dell’undici di Thiago Motta.

Chi sta faticando maledettamente è anche Douglas Luiz, finora un vero e proprio oggetto misterioso alla Continassa. Il brasiliano è il vero flop dell’ultimo mercato estivo, quando era sbarcato sotto la Mole in pompa magna e per un investimento complessivo da oltre 50 milioni di euro nella maxi operazione con l’Aston Villa. Fin dal principio però le prime problematiche per il centrocampista classe ’98, che non ha mai convinto nelle poche chance da titolare che gli ha concesso Motta, finendo successivamente in infermeria e proseguendo così il calvario in maglia bianconera. Adesso potrebbe però arrivare l’ora del riscatto per Douglas Luiz, sul quale si sono addensate nuove voci in merito a un futuro lontano dalla Juventus già in questa finestra invernale del mercato.

Calciomercato Juventus, Douglas Luiz carta per il colpo Zirkzee

Il 26enne brasiliano continua ad avere estimatori in Premier League, ultime in ordine di tempo Fulham e Nottingham Forest. La società bianconera vorrebbe però continuare a puntare sull’ex Aston Villa e Thiago Motta valuta di concedergli una nuova occasione da titolare già nel derby di sabato contro il Torino, quando la ‘Vecchia Signora’ dovrà fare a meno di Locatelli per squalifica a centrocampo.

Il derby e il prossimo ciclo di partite che attendono la Juve tra campionato e Champions saranno decisive per il destino alla Continassa di Douglas Luiz: se il nazionale verdeoro continuasse a non dare risposte convincenti, allora potrebbero veramente aprirsi le porte di una clamorosa cessione dopo sei mesi. Come dicevamo occhio alla Premier e anche all’interesse del Manchester United, squadra che vanta nelle proprie fila uno scontento Zirkzee. I due giocatori sono gestiti entrambi da Kia Joorabchian e la Juventus potrebbe anche pensare a uno scambio per questioni di opportunità. Per la dirigenza bianconera non sarà assolutamente impresa facile rientrare dal pesante investimento estivo, ma sarà il campo a decidere le sorti di Douglas Luiz.