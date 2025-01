Blitz per Belahyane, ma il Milan pensa sempre a Ricci: il punto sul centrocampo | CM.IT

Il Diavolo si sta muovendo sul mercato, ma al momento nessuno affondo: l’idea di prendere un mediano nel 2025 è viva. a situazione

Le attenzioni del Milan sono certamente sull’attaccante, con la lente di ingrandimento puntata su Marcus Rashford. Le difficoltà sono tante, dall’altissimo stipendio fuori portata, alla concorrenza sempre più agguerrita. L’opportunità però è ghiotta e Zlatan Ibrahimovic è intenzionato a provarci , senza dimenticare altri profili.

Allo stesso tempo il Diavolo è vigile per rafforzare anche il centrocampo ed è pronto a cogliere l’occasione che si può presentare. Ieri, come scritto da Marco Guidi, ci sono stati dei contatti diretti a Milano per Reda Belahyane. Un profilo finito sul taccuino del Milan da parecchio tempo. Era ottobre quando ve ne parlavamo su Calciomercato.it: il centrocampista è un nome che piace particolarmente a Geoffrey Moncada e può rappresentare un’opportunità di mercato visto che il Verona può liberarsene per circa 12 milioni di euro. Una cifra non certo alta, che fa chiaramente gola a diverse squadre. C’è l‘Inter sul giocatore, ma soprattutto la Lazio ed è stato sondato dal Napoli, oltre che dal Marsiglia e da alcuni club inglesi di primo piano. Belahyane è un classe 2004 e può dunque essere tesserato senza andare ad occupare alcuno slot della lista degli stranieri. Un dettaglio non da poco per un Diavolo che è obbligato a vendere prima di acquistare.

Calciomercato Milan, non solo Belahyane e Ricci: i nomi sul taccuino del Diavolo

Ieri, come appreso, non c’è stato alcun affondo, ma il Milan ha ribadito l’interesse per il giocatore. E’ evidente che temporeggiare può portare il centrocampista altrove, ma il club rossonero con il proprio tecnico, Sergio Conceicao, sta valutando il da farsi, tenendo conto delle priorità e dei profili che si possono acquistare.

Va detto, inoltre, che in via Aldo Rossi il nome in cima alla lista per rafforzare la mediana è sempre quello di Samuele Ricci (ovviamente più per l’estate), per il quale ci sono stati altri contatti. C’è però la consapevolezza che il costo sia elevato, come ogni pezzo pregiato di Urbano Cairo. E’ chiaro che i colpi a centrocampo nel 2025 possono essere anche due, ma il Milan deve fare i conti con i possibili rientri di Yacine Adli e Tommaso Pobega: i due giocatori stanno facendo bene alla Fiorentina e al Bologna, ma i loro riscatti non sono certi. Al momento gli unici sicuri della conferma sono chiaramente Fofana e Reijnders, ma anche Musah. Ruben Loftus-Cheek e Ismael Bennacer, invece, non sono sicuramente incedibili.

Sul taccuino del Milan, poi, c’è sempre il nome di Bondo, che può rappresentare il vice Fofana. Il suo nome è sul taccuino di Moncada da anni, ma la situazione del Monza è parecchio complicata. Più distante, oggi, l’idea Frendrup, ma piace, come l’intramontabile Chukwuemeka.