Milan-Roma, asse caldo: Cristante torna di moda, ma l’obiettivo è un altro | CM.IT

Le ultime notizie legate al mercato del Diavolo: i rossoneri pensano di rafforzare il reparto mediano, ma non solo. Il punto della situazione

Giornata calda per il Milan. I rossoneri sono pronti ad affrontare la Roma in un match valevole per il diciottesimo turno di Serie A.

Così è la giusta occasione per fare il punto della situazione con giallorossi in merito al doppio affare Alexis Saelemaekers-Tammy Abraham. Entrambi, lo ricordiamo hanno cambiato maglia con la formula del prestito secco. Oggi la Roma non ha alcun dubbio sul volersi tenere il belga, tanto da uscire allo scoperto con Claudio Ranieri. Anche Paulo Fonseca si è detto soddisfatto dell’attaccante inglese, nonostante i diversi alti e bassi mostrati in questi mesi. Abraham deve, però, convincere la società che pensa sempre a regalarsi un nuovo centravanti nel 2025. L’inglese, poi, ha uno stipendio (più di 4 milioni di euro netti a stagione), ritenuto troppo alto per il rendimento fornito. Prima dunque servirebbe trovare un accordo il suo entourage. Le due trattative possono, quindi, andare avanti parallelamente, ma il Milan per cedere Saelemaekers vorrebbe una ventina di milioni.

Milan, obiettivo centrocampista: il punto della situazione

Milan e Roma, però, possono tornare a fare affari per altri calciatori. Attenzione ad esempio alla situazione Cristante.

L’italiano è in uscita ed essendo cresciuto nel Diavolo può essere interessante per una questione di liste. E’ stato proposto ai rossoneri, ma lo stipendio da circa 3,5 milioni di euro netti, è considerato un ostacolo. Il centrocampista che più piace al Milan, però, è un altro italiano ed è Samuele Ricci. E’ lui il nome in cima alla lista dei desideri per il 2025, ma trattare con Cairo è complicato. Ecco perché si valutano anche i profili di Belahyane, sul taccuinoa anche di Inter, Napoli e Lazio, Bondo e Frendrup. Tornando a Ricci, il calciatore è stato osservato durante il match tra i granata e l’Udinese. In Friuli sono stati così presi appunti anche per Lucca, al nono gol stagionale. Un nome da tener d’occhio per il futuro.