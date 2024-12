Milan-Roma, Ranieri: “Spero che Pellegrini resti, ma deve essere contento anche lui”

Le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro i rossoneri a San Siro: dichiarazioni importanti sul capitano e su altri tre pilastri



Claudio Ranieri prende la parola a due giorni dalla sfida contro il Milan a San Siro. L’allenatore della Roma ha detto parole importanti soprattutto sulla situazione di Lorenzo Pellegrini, sperando anche nella conferma di Hummels, Paredes e Dybala oltre a Saelemaekers.

Col Milan giocherà un centrocampista in più? “Domani tirerò le conclusioni, chi va in campo sono sicuro faccia una buona partita e hanno tutti la mia fiducia”.

Cristante ha recuperato? “Ho letto qualche critica ai dottori, ma hanno fatto quello che gli ha detto il referto radiologico. Abbiamo rimproverato chi dovevamo e stop”.

Sull’allenamento aperto ai tifosi. “Loro sono il nostro sangue, ci danno le energie e la voglia di lottare sempre. Siamo professionisti, ma un conto è avere il pubblico che ti spinge e un altro è non averne. Prima si poteva aprire di più il campo, ora è più difficile. Quando mi hanno chiesto che ne pensassi, ho detto lasciamo aperto e facciamo entrare i bambini facendo in modo che si innamorino subito della Roma”.

Più complessa la missione di Fonseca o di Ranieri? “Gli allenatori hanno sempre delle complessità che devono gestire e superare. Alcune volte è più facile, altre più difficile. Dipende dalle piazze e dagli incontri. Ho dei giocatori splendidi, ho un compito doppiamento gravoso ma lo sto portando avanti con tutto il mio entusiasmo”.

Paredes, Hummels e Dybala il dirigente del futuro li vede ancora alla Roma il prossimo anno? “Sì, assolutamente”.

Ha in mente qualcosa per bloccare Reijnders? “Il Milan ha tutti giocatori fortissimi, è uno sforzo di tutta la squadra e bisogna essere attentissimi. Sul proprio campo loro incassano pochissimo in casa e noi siamo di quelli che fanno più fatica in trasferta”.

Come si deve approcciare la Roma alla doppia sfida con Milan e Lazio? Che carica sta dando? “Cerco di dare serenità e tranquillità, in allenamento do tutto me stesso. Voglio sempre il massimo da ognuno. Pensiamo però sempre alla prima partita, col Milan si caricano da soli, tutti vogliono giocare. Sono convinto che faremo una buona gara, importante dare tutto fino all’ultimo. I piccoli particolari fanno a volte i risultati e dobbiamo starci attenti”.

Lei è coinvolto nella scelta del Ceo? “Non sono coinvolto, non entro in questi meandri, mi occupo solo degli aspetti sportivi. Sono cose delicate che spettano alla società”.

La sua posizione su Pellegrini in vista del mercato di gennaio? “Pellegrini gode di tutta la mia fiducia. Se verranno offerte le valuteremo come per tutti quanti, né più né meno. Spero che possa restare con noi ma deve essere contento anche lui”.

Su Svilar? “Sta facendo molto molto bene da quando ci sono io. Sa che può iniziare l’azione da dietro, ma anche lanciare lungo. In campo ci sono loro, a volte neanche ti sentono a due metri se gli dai indicazioni. Cerchiamo di dare delle nozioni, ma poi è in base a quello che sentono in quel determinato momento”.

Saelemaekers avete intenzione di confermarlo? Ne parlerete già domenica col Milan? “Generalmente si parla solo della partita quando c’è quella. Lui si è ambientato benissimo a Roma, è uno di quelli che vogliamo tenere. C’è la questione con Abraham, vediamo come si svilupperanno le cose”.

Lei non ha fatto cambi nell’ultima partita. In quelli che non sono entrati ha visto qualcosa di diverso in questa settimana? “Si fanno dei cambi per la partita. Lì stavano spingendo tutti, non mi è sembrato doveroso fare dei cambi, non ho pensato al perché e per come. Tutti stavano sul pezzo e ho detto ‘continuiamo così”.