Da Belahyane a Ricci, il Milan guarda in Italia per il centrocampo

Il club rossonero nel 2025 acquisterà un nuovo centrocampista e sta seguendo con attenzione diversi profili che giocano in Serie A

All’apertura del calciomercato manca ancora un po’, ma in casa Milan stanno già pensando da tempo a come muoversi nel 2025.

Paulo Fonseca aspetta rinforzi per migliorare un organico che ha dimostrato diverse lacune. La più importante, oltre a quella del vice Theo Hernandez, è legata sicuramente al centrocampista, dove Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana non hanno di fatto alternative. L’infortunio di Ismael Bennacer ha complicato i piani del Diavolo, che è pronto a correre ai ripari. Così si sta guardando tanto in Serie A: ormai ve lo stiamo raccontando da diverse settimane di questo probabile cambio di tendenza. Serviranno, chiaramente, poi, i fatti a dimostrare che è davvero così. Ma oggi, come non mai, sono diversi i calciatori del massimo campionato italiano ad essere seguiti da Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic. Negli ultimi giorni ha preso quota l’idea Belahyane, con Sogliano che ha di fatto aperto ad una cessione già a gennaio. Il classe 2004 è un’opportunità importante, ad un apprezzo non ancora eccessivo, che il Milan sta davvero prendendo in considerazione.

Milan, caccia al centrocampista: i nomi della Serie A sul taccuino

Ma in Italia, il club rossonero sta seguendo anche altri giocatori. Samuele Ricci, ad esempio, non è mai sparito dai radar del Diavolo.

Moncada lo ha visionato di recente, ma c’è la consapevolezza che il prezzo è già alle stelle. L’affare Buongiorno, ci insegna che strappare i giocatori al Torino non è per nulla facile soprattutto per il Milan. A gennaio, poi, appare ancora più complicato. Cairo valuta il suo centrocampista sui 30 milioni di euro se non addirittura qualcosa in più: servirebbe, dunque, l’inserimento almeno di una contropartita tecnica per far decollare la trattativa, anche guardando alla prossima estate. La situazione va comunque monitorata con attenzione per vedere come evolverà

Restando al massimo campionato italiano, va ricordato, inoltre, che il Milan sta tenendo d’occhio almeno altri due profili: Frendrup, che può lasciare il Genoa già nel corso della prossima sessione di mercato, e Bondo del Monza. I brianzoli, però, come il Torino, non sono intenzionati a vendere il proprio calciatore già a gennaio. Quattro profili della Serie A, dunque, senza dimenticare la suggestione Casadei, del Chelsea, che oggi è il meno pronto e che sarebbe dunque solo un colpo per il futuro.