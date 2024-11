Milan, conferme su Belahyane: tra concorrenza e vantaggi | CM.IT

Il punto sul possibile colpo: il Diavolo sta seguendo il centrocampista del Verona, ma non è l’unica squadra interessata

Era un mese fa quando sulle pagine di Calciomercato.it vi parlavamo di Reda Belahyane. Il centrocampista classe 2004 ha iniziato a stupire davvero tutti fin dall’inizio della stagione, attirando inevitabilmente le attenzioni di tutte le migliori squadre.

Così il Milan è stata tra le prime ad osservare da vicino il calciatore ex Nizza, ma lo hanno fatto anche l’Inter di Marotta e Ausilio. In Italia, inoltre, ci stanno pensando sia la Fiorentina che la Lazio, sempre molto attente ai talenti che emergono dal nostro campionato. L’interesse dei rossoneri, però, in questi ultimi giorni ha portato Moncada ad approfondire il discorso con il suo entourage. Ci sono dunque i presupposti affinché il Milan affondi il colpo per portare il centrocampista a Milano già durante il mercato di gennaio. Ma il Diavolo deve fare i conti anche con una concorrenza straniera: su Belahyane c’è, infatti, il Marsiglia, e hanno mostrato interesse sia il City che il Chelsea.

Milan, colpo Belahyane: i motivi del sì

Il prezzo del centrocampista marocchino è ancor alla portata visto che il Verona potrebbe accontentarsi di 15 milioni di euro e il Milan nelle ultime sessioni di calciomercato non è andato oltre a spese superiore ai 20/25 milioni di euro.  L’investimento da fare per Belahyane, quindi, non sarebbe così impegnativo come potrebbero altri.

Il Diavolo, che sta guardando tanto in Serie A, per rafforzare la mediana, sta osservando anche Ricci, che costa il doppio, oltre che Frendrup del Genoa. Il calciatore del Grifone, invece, ha una valutazione di poco superiore. Un altro osservato del campionato è poi Bondo, ma il Monza appare poco propenso a privarsene a gennaio.

Appare evidente che ci sono diverse motivazione che portano a pensare che Belahyane possa essere il rinforzo giusto: oltre all’aspetto economico, va ricordato, infatti, che il giocatore è un classe 2004 e non andrebbe ad alterare gli equilibri della lista stranieri in Serie A. Bisogna aggiungere, inoltre, che per caratteristiche il marocchino, paragonato da molti a Jorginho, è quello che si avvicina di più a Bennacer. L’unico problema – e non è poco – è legato al fatto che Belahyane non ha esperienza: potrebbe così pagare il salto in una grande e il Milan ha bisogno di un centrocampista già pronto. Tutto, dunque, verrà messo sulla bilancia e presto capiremo quale sarà la decisione del Diavolo in vista di gennaio, ma l’interesse per il marocchino è concreto.