Milan, Moncada in missione per il centrocampista

Le ultime sul calciomercato del Milan. Geoffrey Moncada a caccia di nuovi talenti da mettere a disposizione di Paulo Fonseca

In casa Milan sono i giorni di Theo Hernandez. Il terzino francese, dopo gli errori di Firenze, è finito nel mirino della critica. Poi, inevitabilmente, si è discusso della trattativa per il suo rinnovo che fatica a decollare.

Nelle prossime settimane ne sapremo di più, ma allo stesso tempo si aspettano novità anche in merito ai prolungamenti di Mike Maignan e Matteo Gabbia, che sono certamente più vicini rispetto a quello del numero 19 rossonero. La dirigenza del Diavolo è pronta dunque a blindare i propri gioielli, ma sta lavorando anche per rafforzare l’organico. Un organico, che in queste prime partite, sta dimostrando di non essere all’altezza della situazione, soprattutto in determinati ruoli.

A centrocampo, ad esempio, la coperta è corta dopo l’infortunio di Ismael Bennacer. Oggi l’ex Lille si sta affidando solamente a Tiijani Reijnders e Youssouf Fofana. Yunus Musah, infatti, non è considerato ancora pronto e Ruben Loftus-Cheek non appare idoneo al gioco del portoghese. Serve dunque un nuovo centrocampo e tra i giocatori in cima alla lista di Geoffrey Moncada c’è Samuele Ricci. Un’idea che nasce in estate e che non è mai svanita. Il calciatore del Torino, protagonista ieri all’Olimpico, per Italia-Belgio è stato visionato da vicino dal Direttore Tecnico rossonero.

Milan, caccia al centrocampista: i nomi sul taccuino del Diavolo

Portare a Milano Ricci, però, sarà davvero complicato. Il club granata di Urbano Cairo, infatti, si è dimostrato una bottega troppo cara.

Basta ricordare cosa è successo lo scorso gennaio con Buongiorno. Il calciatore ha, inoltre, attirato le attenzione di squadre di Premier League, come Chelsea e City. Guardare altrove è dunque un dovere. In Serie A piace tantissimo Reda Belahyane, che sta conquistando tutti con la maglia del Verona. All’estero, invece, continua ad essere cerchiato in rosso il nome di Chukwuemeka, che può arrivare in saldo dal Chelsea, e quello di Johnny Cardoso del Betis. Tornando ad Italia-Belgio, occhi puntati anche su Orel Mangala 26enne, che ieri è partito dal primo minuto al fianco di Tielemans. Il centrocampista dell’Everton ha poi lasciato spazio a quel Vranckx che al Milan ha avuto davvero poco per imporsi.