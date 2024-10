Rinnovi Milan: la verità su Hernandez, strada spianata per Maignan e Gabbia | VIDEO CM.IT

Le ultime sul rinnovo di Theo Hernandez, oltre a quello di Mike Maignan e Matteo Gabbia: il Milan vuole blindare i suoi pilastri

E’ Theo Hernandez l’uomo del momento in casa Milan. Il francese è stato protagonista degli ultimi giorni per via di quanto accaduto a Firenze. Il giocatore ha vissuto una partita davvero negativa, tra rigori procurati e sbagliati. L’assist per il gol di Christian Pulisic non ha certo sistemato le cose, anche perché dopo il fischio finale si è fatto espellere per proteste, con la fascia da capitano al braccio.

E’ così partito il processo nei confronti di Theo Hernandez e inevitabilmente si è tornati a parlare di un rinnovo che non è ancora arrivato, ma non sarà certo quanto accaduto al Franchi che può cambiare le carte in tavolo. Il Milan ritiene il francese un patrimonio importante sul quale ha voglia di puntare in futuro e desidera rinnovare il suo contratto. Dall’altra parte c’è un giocatore che vuole proseguire a vivere a Milano, dove si trova bene con la famiglia, vestendo chiaramente il rossonero. I contatti sono continui tra le parti, ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo con l’entourage di Theo Hernandez che aspetta che il Diavolo formuli una proposta concreta.

Servirà, dunque, ancora del tempo per riuscire a capire se si troverà un punto di incontro, ma c’è la consapevolezze che il francese abbia voglia di diventare uno dei giocatori più pagati. Il Milan, quindi, dovrà arrivare aii sette milioni di euro netti a stagione, anche attraverso i bonus, bonus che alla fine potranno fare la differenza. Il Milan con il rinnovo di Rafa Leao ha dimostrato di essere capace di blindare i giocatori importanti, ma serve passare dalle parole ai fatti. Theo Hernandez ha un contratto in scadenza nel 2026 e attendere ancora può essere rischioso.

Milan, altri due rinnovi sul tavolo: da Maignan a Gabbia, il punto

Il 2026 è l’anno in cui termina l’accordo anche di Mike Maignan. Ma con il portiere francese la trattativa è ben avviata: c’è un accordo di base sui 5/5,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

La fumata bianca, dunque, non dovrebbe tardare ad arrivare, per un Milan che vuole blindare uno dei suoi leader dentro e fuori dal campo. Situazione analoga è quella di Matteo Gabbia, cresciuto tantissimo in questo 2024. Non c’è alcun dubbio sul futuro dell’italiano, che sarà ancora in rossonero. Il centrale sempre più ‘capitano’ del Diavolo ha uno stipendio da circa 800mila euro, che verrà più che raddoppiato. Un giusto riconoscimento per un calciatore diventato ormai un pilastro del Milan. Gabbia è inoltre la quota italiana all’interno della formazione. Una formazione della quale rischia di non far più parte Davide Calabria. Il suo rinnovo sarebbe il più urgente, avendo scadenza nel 2025, ma ad oggi tutto è fermo e l’addio appare sempre più vicino.