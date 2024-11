Belahyane al Milan, Sogliano: “Il Verona deve vendere, valutazioni per gennaio”

Le dichiarazioni del dirigente del Verona che esce allo scoperto per il giocatore, che piace davvero a tutti, non solo in Serie A

E’ una delle rivelazioni della stagione. Reda Belahyane in pochi mesi di Serie A ha già conquistato proprio tutti. Il centrocampista classe 2004 è l’ultima grande scoperta di Sogliano, che lo ha portato in Italia, chiaramente al suo Verona, prelevandolo dal Nizza.

Il giocatore è così finito sul taccuino dei grandi club, a partire dal Milan, che sta cercando un centrocampista. I rossoneri però non sono gli unici sulle tracce del centrocampista, che a molti ricorda Jorginho. Belahyane piace tanto, infatti, anche all’Inter, oltre che a Lazio e Fiorentina. Il giocatore, però, è seguito con attenzione anche all’estero: in Francia c’è il Marsiglia che lo ha fatto seguire più, ma attenzione anche a Chelsea e Manchester City.

Milan, Sogliano: “Belahyane? Sarà il presidente a decidere”

I grandi club europei, dunque, stanno monitorando la crescita di Belahyane, destinato a lasciare il Verona. Andrà , però, capito quando ciò avverrà .

Sogliano, intervenuto al Gran Galà Calcio del Calcio Italiano, ha parlato tanto di Verona e si è chiaramente soffermato sul centrocampista, rispondendo alle domande di Calciomercato.it: “E’ un ragazzo giovane, sta dimostrando di essere forte. Dobbiamo convivere con la necessità di tenere concentrati i nostri calciatori, anche se non è facile. Sappiamo che i giocatori giovani e forti hanno delle richieste, ma il Verona è una squadra che nel mercato deve vendere, ma noi dobbiamo essere bravi a convivere con questa situazione. Belahyane ha dimostrato qualcosa di importante. Se fosse per me io li tratterrei tutti, ma ci sono situazione che vanno oltre. Vedremo a gennaio quale sarà la cosa migliore per il Verona. Le valutazioni le fanno chi compra, poi sarà anche il presidente a decidere”. Parole che fanno capire, che Belahyane può davvero lasciare il Verona già a gennaio.