Grana Frattesi per l’Inter: c’è anche l’ombra della Juventus | CM.IT

Il mal di pancia del centrocampista potrebbe portare a un divorzio con i nerazzurri tra gennaio e giugno: alla finestra c’è anche la ‘Vecchia Signora’

L’Inter si lecca le ferite dopo il doloroso ko in Supercoppa contro il Milan, con il primo trofeo stagionale che è sfumato per la truppa di Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino ha suonato la carica al ritorno a Milano, con i campioni d’Italia che devono subito ripartire ad iniziare dalla trasferta di domenica in campionato in casa del Venezia. L’Inter è attesa a un gennaio di fuoco tra Serie A e Champions League, con Inzaghi che cercherà di sfruttare al meglio tutta la rosa a sua disposizione. Compreso lo scontento Frattesi, che si aspettava certamente maggiore spazio in questa prima metà di stagione.

L’ex Sassuolo invece è rimasto un’alternativa di lusso nello scacchiere interista e all’ombra di un alfiere come Barella. Il centrocampista classe ’99 ha aperto a un futuro lontano dall’Inter e sulle sue tracce c’è soprattutto la Roma, squadra dove Frattesi è cresciuto nelle giovanili.

Calciomercato Inter, non solo Roma e Napoli: anche la Juve osserva Frattesi

La dirigenza campione d’Italia non ha intenzione adesso di cedere il nazionale azzurro, o certamente non lo farebbe a cuor leggero in questa finestra invernale del mercato.

L’Inter, anche provocando, chiede alle 45-50 milioni di euro e alle corteggiatici di Frattesi, dove figurano anche Tottenham e Napoli. Complicato che adesso arrivi sul tavolo di Viale della Liberazione un assegno importante o comunque vicino ai 40 milioni, cifra che peraltro permetterebbe una discreta plusvalenza all’Inter. Non sono escluse sorprese, anche se è più facile prevedere un possibile divorzio tra le parti nel mercato estivo. Quando si potrebbe rifare sotto anche la Juventus: stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza bianconera segue con attenzione gli scenari sul futuro di Frattesi. La ‘Vecchia Signora’ già lo scorso luglio aveva drizzato le antenne ai primi mal di pancia dell’ex Sassuolo e Monza, profilo stimato dal Dt Giuntoli.

Non è da escludere quindi un’offensiva della Juve per Frattesi a fine stagione, con tutte le difficoltà del caso evidentemente nel trattare con una rivale storica come l’Inter. Tante cose potrebbero cambiare nel centrocampo bianconero in estate e Frattesi sarebbe certamente sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza della Continassa sul mercato.