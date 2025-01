DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 8 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Napoli, Milan e di tutte le altre: gli aggiornamenti in tempo reale

Quasi una settimana dal via del calciomercato invernale, che sta entrando nel vivo. Una sessione, quella di gennaio, che deve ancora esprimere il meglio, ma adesso sta per arrivare il momento, per tutti i club, in Serie A e non solo, di stringere i tempi per mettere a segno affari importanti.

Tra le squadre più attive, c’è sempre la Juventus, che ha bisogno di rinforzi prevalentemente in difesa e in attacco. I bianconeri stanno seguendo la pista Araujo dal Barcellona, non semplicissimo a oggi convincere i blaugrana ma i torinesi ci stanno provando. Occhio quindi agli intrecci con il Milan, cui è stato proposto Rashford, ipotesi che per il momento non decolla. Altra squadra molto attiva è il Napoli, con Manna che vuole regalare diversi rinforzi a Conte, dopo aver già chiuso di fatto gli arrivi di Scuffet e di Hasa.