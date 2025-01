Calciomercato, UFFICIALE: salta il trasferimento dopo le visite mediche – Calciomercato.it

Una squadra annulla all’improvviso l’affare di calciomercato, salta tutto dopo visite e firma: il comunicato del club

Altra giornata di calciomercato molto intensa, come del resto tutte quelle che caratterizzano solitamente la finestra di trasferimenti invernale. Sulle pagine di Calciomercato.it, vi stiamo aggiornando costantemente su tutti i movimenti principali delle squadre italiane ed estere e sebbene la sessione sia iniziata da pochi giorni e non siano stati ancora conclusi affari di particolare rilievo, non sono mancati fino a questo momento spunti di interesse, ribaltoni e colpi di scena.

Sono tante le trattative che stanno bollendo in pentola e per le quali i prossimi giorni, o le prossime ore, possono essere determinanti. La Juventus insegue un difensore, da Araujo ad Hancko e non solo. Si sta attivando particolarmente anche il Milan targato Conceicao, che ha deciso di provarci per Rashford. E occhio a un importante ritorno in Serie A: Insigne potrebbe vestire la maglia del Monza. La notizia più eclatane di giornata, però, probabilmente è un’altra ed è arrivata poco fa. Un colpo già annunciato ufficialmente è saltato dopo le visite mediche.

Calciomercato, il Girona ‘blocca’ Pau Lopez: annullato il passaggio al Lens

Succede anche questo, nel calciomercato, dove anche verdetti che sembrano, e sono, già scritti possono essere ribaltati. E questa volta, il dietrofront eclatante riguarda il campionato francese e in particolar modo il Lens, che ha rinunciato al colpo Pau Lopez.

L’ex portiere della Roma, di proprietà del Marsiglia, avrebbe dovuto trasferirsi nel club settimo in classifica in Ligue 1. C’era l’accordo tra il Lens, il Marsiglia e il giocatore, tutto era stato praticamente definito. Tranne per un piccolo particolare. Il Girona, dove Pau Lopez è attualmente in prestito, non voleva rinunciare al portiere fino al 29 gennaio. Una condizione, quest’ultima, inaccettabile per il Lens, che così ha deciso di rinunciare all’acquisto dell’estremo difensore iberico.