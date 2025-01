Galliani vuole riaccendere il Monza: le condizioni per il sogno Insigne | CM.IT

Il Ceo brianzolo a caccia dell’impresa salvezza: c’è la suggestione che porta all’ex fantasista del Napoli

Un colpo ad effetto per ribaltare una stagione finora disastrosa e che ha regalato solo amarezze al Monza, fanalino di coda del campionato di Serie A.

I brianzoli sono mestamente all’ultimo posto in classifica, con l’obiettivo salvezza che si è maledettamente complicato dopo le due sconfitte consecutive negli scontri diretti con Parma e Cagliari. La cura Bocchetti non sta dando i frutti sperati dopo il ribaltone in panchina e l’esonero di Nesta, con i tifosi biancorossi che domenica all’U-Power Stadium hanno fortemente contestato squadra e dirigenza al termine del doloroso ko casalingo contro l’undici allenato da Nicola.

Il Monza sprofonda e Adriano Galliani cercherà di trovare i giusti correttivi sul mercato, con l’intento di raddrizzare una stagione che ha preso una bruttissima piega. Servirà un’impresa per ritornare a galla nella lotta salvezza, al momento distante sette punti in classifica. Galliani però vuole provarci e non lasciare affondare il suo Monza.

Calciomercato Monza, tentazione Insigne: Galliani prova il colpo ad effetto

Anche per questo il Ceo brianzolo sta cercando dei profili funzionali per riprendere la rotta e tornare a infiammare allo stesso tempo la piazza. Galliani vuole ridare speranza ai tifosi e la scorsa settimana come appreso da Calciomercato.it ha chiesto informazioni su Lorenzo Insigne e tastato la situazione con i suoi agenti.

L’ex fantasista del Napoli sente nostalgia di casa e potrebbe lasciare già a gennaio la MLS americana e il Toronto, con il quale è sotto contratto fino al 2026. La situazione di classifica del Monza e soprattutto il pesante ingaggio (da oltre 7 milioni di euro base) di Insigne non aiutano certamente Galliani, che comunque si è fatto avanti mostrando il proprio interesse e sarebbe pronto ad accoglierlo in Brianza se dovessero crearsi le giuste condizioni. Senza dimenticare la concorrenza in Serie A, visto che il 32enne attaccante piace anche a Como e Fiorentina. Per le ambizioni del Monza, inoltre, sarà fondamentale capire quali saranno le scelte della società su alcuni uomini chiave dello scacchiere di Bocchetti.

Djuric e soprattutto Pablo Marì hanno diverse richieste sul mercato, con la Fiorentina dell’ex Palladino (tra l’altro prossima avversaria in campionato) che insiste per il difensore spagnolo, sondato anche da Juventus e Inter come opzione low cost. Per Bondo invece c’è il Milan ma l’uscita del giovane francese, che assicurerebbe un assegno importante al Monza, potrebbe essere rinviata alla prossima estate.