Il Milan cambia marcia con Conceicao: le nuove frecce per l’attacco

L’ex Porto da’ una carica di energia al Milan in campo e fuori: cosa cambia per i rossoneri dopo la Supercoppa, sprint sul mercato

Alzi la mano chi avrebbe immaginato un impatto così forte di Sergio Conceicao sul Milan. I primi sette giorni dell’allenatore portoghese sulla panchina rossonera sono stati da urlo e nella calza della Befana i rossoneri hanno trovato un grande successo in Supercoppa, piegando in rapida successione prima la Juventus e poi l’Inter, entrambe le gare vinte con delle rimonte sorprendenti nell’ultima parte di gara.

Non tutti i problemi del Diavolo sono già risolti, logicamente, ma la scossa elettrica che serviva è di certo arrivata. Adesso, si attendono importanti conferme al rientro in campionato, per capire se davvero la stagione rossonera possa prendere un’altra piega rispetto alla prima parte fin troppo altalenante. Ma si attendono anche novità interessanti dal mercato: anche per quanto concerne la sessione di trattative, il Milan può imprimere una marcia decisamente diversa.

Il fronte sta rapidamente cambiando rispetto a quanto si poteva supporre fino a poco tempo fa. Al punto che potrebbero esserci modifiche sostanziali al reparto d’attacco. Oltre a Okafor, può lasciare il Milan anche Chukwueze. Naturalmente, l’eventuale doppio addio necessiterebbe, per converso, di innesti offensivi di livello. E da questo punto di vista l’atmosfera inizia a scaldarsi.

Milan, cambio look sugli esterni: da Berardi a Rashford, chi può arrivare

Il nome che tiene banco più di tutti è quello di Marcus Rashford, proposto dal Manchester United. L’attaccante inglese da suggestione può diventare qualcosa di più.

I rossoneri ci pensano, anche se al momento l’ingaggio elevato del giocatore rappresenta un grosso problema. Da Manchester però aprono all’ipotesi del prestito e le diplomazie sono al lavoro. Una carta del genere potrebbe essere quella giusta per tentare la risalita per il Diavolo. Che nel frattempo, sull’altra fascia offensiva, ripensa a Domenico Berardi, nome che non è mai sparito del tutto dai radar. Con il Sassuolo, l’attaccante calabrese ha ritrovato il campo con buona continuità e rendimento all’altezza. E una proposta per lottare per grandi traguardi in Serie A e in Europa, lasciando dopo lungo tempo il ‘nido’ neroverde, potrebbe fargli piacere, eccome.