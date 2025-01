Non solo Okafor, Chukwueze con le valigie in mano: c’è la Premier sullo sfondo | CM.IT

Il Milan è pronto a far spazio in avanti. Il Diavolo così è intenzionato a liberarsi dei calciatori che fin qui hanno deluso: c’è una possibilità per il nigeriano

Noah Okafor è tra i calciatori pronti a fare le valigie. L’attaccante svizzero può, infatti, approdare in Bundesliga per vestire la maglia del Lipsia in prestito con diritto di riscatto.

La trattativa può decollare nei prossimi giorni, con il Milan, intenzionato a far spazio in avanti per poter accogliere un nuovo colpo. Il Diavolo sta pensando a Rashford, ma i rossoneri stanno monitorando anche situazioni. Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic sono così pronti a valutare le occasioni che si presenteranno. Per quanto riguarda, però, il calciomercato in uscita, sono diversi i giocatori che possono fare le valigie.

In cima alla lista chiaramente ci sono quegli elementi che sono ai margini del progetto, dei quali si sono perse le tracce, come Divock Origi e Fode Ballo-Touré, che in estate hanno rifiutato tutte le offerte arrivate in via Aldo Rossi. La dirigenza, inoltre, è chiamata a cedere anche Luka Jović, che dopo l’arrivo di Tammy Abraham non ha più praticamente giocato anche per via di un infortunio. Il Diavolo vorrebbe farlo partire, ma il serbo si è sempre mostrato poco propenso a dire addio a Milano.

Milan, Chukwueze nel mirino dell’Aston Villa: Emery pronto a puntarci

Tra i giocatori per i quali, il Milan è pronto a valutare le offerte che arriveranno in questa sessione di calciomercato c’è inoltre anche Samu Chukwueze.

Il nigeriano ha deluso e Sergio Conceicao vorrebbe puntare su un’altra tipologia di esterno. Attenzione così alla possibilità di sbarcare in Premier League. L’Aston Villa ha già mostrato interesse nei suoi confronti, con Unai Emery pronto a scommetterci. Gli inglesi stanno anche liberando spazio, con la cessione sempre più probabile di Jaden Philogene, che può approdare a Liverpool, sponda Everton. Attenzione dunque all’addio già a gennaio di Samu Chukwueze. Ovviamente non sono da escludere altre piste.