Rashford rompe gli indugi: ha scelto il nuovo club

Milan e Juve interessati all’attaccante inglese, che avrebbe già fatto sapere al Manchester United dove vorrebbe trasferirsi

Suggestione di mercato in casa rossonera, il nome di Marcus Rashford sta tenendo particolarmente banco in casa Milan.

L’inglese è pronto a salutare il Manchester United: i rapporti con il club sono ormai ai ferri corti e l’addio a gennaio appare sempre più probabile. Per il calciatore si è parlato anche di Juventus, ma ora sembra essere il Milan in pole position. Il Manchester United pronto a cederlo in prestito con il pagamento di parte del suo importante stipendio che al lordo è di circa 20 milioni (13 netti, ma per sei mesi sono la metà). Una partecipazione al 50% dei Red Devils renderebbe l’affare più fattibile. Fatto sta che pare certo che il Milan qualcosa in attacco farà, visti anche gli interessi per altri profili come Dani Olmo o Kolo Muani. Anche dall’Inghilterra sottolineano come il club rossonero sarebbe la grande candidata ad assicurarsi le prestazioni di Rashford, ma il Milan non sarebbe però in cima alle preferenze dell’inglese.

Rashford vuole la Spagna, Milan avvertito

Come infatti riferisce il ‘Daily Mirror’, Rashford ha escluso categoricamente un approdo in Turchia o in Arabia Saudita, ma ha fatto capire che il Milan e la Serie A non sarebbero in cima alle preferenze.

La priorità del classe 1997, riferiscono da Oltremanica, sarebbe infatti la Spagna. Rashford avrebbe infatti messo la Liga al primo posto come papabili destinazioni in caso di addio al Manchester United. Una destinazione però complicata, soprattutto per questa sessione invernale. Resta anche da capire quale club in Spagna potrebbe permettersi l’ingaggio dell’attaccante, considerato soprattutto le situazioni di Real Madrid e Barcellona. I ‘Blancos’ non hanno numericamente bisogno di Rashford vista la grande abbondanza in attacco, mentre il Barcellona è alle prese con parecchi nodi e parlare di mercato legato ai ‘Blaugrana’ è estremamente complicato.

Il tabloid britannico però sottolinea come al momento l’opzione più calda resti dunque quella rossonera, anche sulla base del prestito. Lo United preferirebbe una cessione a titolo definitivo e avrebbe fissato il prezzo attorno ai 48 milioni di euro. Una cifra impossibile da raggiungere per molti club. Forse non per i sauditi, ma l’inglese ha, come detto, chiuso le porte ad un approdo in Arabia. Le prossime giornate potrebbero rivelarsi decisive, anche se lo United spera magari in un possibile affare che coinvolga il Napoli e soprattutto Victor Osimhen, profilo da sempre gradito alla società inglese, che sta sondando il terreno per un nuovo attaccante.