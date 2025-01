Vlahovic via dalla Juventus, spunta la data: “Offerta importante” | ESCLUSIVO

Per l’attaccante della Juventus c’è il futuro ancora tutto da scrivere: spunta la decisione su quel che accadrà al serbo

Il destino di Vlahovic appare segnato. La trattativa per il rinnovo non è mai decollata, troppo distanti le posizioni, al momento, per pensare ad un avvicinamento.

La Juventus vuole ridurre l’ingaggio da 12 milioni previsto per la prossima stagione, il serbo non ha intenzione di abbassare lo stipendio in maniera consistente per prolungare la sua permanenza in bianconero. Con queste premesse, immaginare un rinnovo appare difficile. Anche così si spiegano le voci su una possibile – ma al momento difficile – cessione già nel mercato di gennaio, se dovesse esserci l’occasione di uno scambio con un altro attaccante (Kolo Muani, ad esempio).

Complicato dunque immaginare ad oggi una cessione già a gennaio, ma il momento dei saluti potrebbe essere soltanto rimandato di sei mesi se non dovessero esserci novità sostanziali sul fronte rinnovo. Questo pensa anche Stefano Ancillotti, agente Fifa, intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato’ sul nostro canale Youtube.

“Davanti ad un’offerta importante si può pensare ad una cessione, anche se è un punto fermo – le sue dichiarazioni -. Bisognerà pensare anche alla prossima finestra di mercato perché la sessione di gennaio è un mercato di riparazione. Non credo che Motta si privi di Vlahovic, anche perché non c’è un attaccante di riserva considerata la situazione Milik. Probabilmente per la prossima stagione sì, ma non a gennaio”.

Calciomercato Juventus, Vlahovic via in estate

L’idea dunque dell’agente Fifa è che il destino di Vlahovic sarà bianconero soltanto per altri sei mesi, poi arriverà il momento della separazione. Niente addio anticipato a gennaio, anche perché in quel caso la Juve sarebbe poi costretta a prendere due centravanti, visto che già ora si pensa all’inserimento di un altro attaccante.

Qualcosa sarà fatta certamente anche in difesa, dove tra i nomi si è parlato anche del centrale dell’Empoli Ismajli che piace anche al Napoli. Anche in questo caso, per Ancillotti un addio invernale è poco probabile: “Davanti ad un’offerta importante, il club lo lascerà andare. Però è un movimento che la società dovrà fare al termine di questa stagione perché rappresenta un punto fermo dell’Empoli. Al termine della stagione ci sarà una uscita”.