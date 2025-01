Frattesi agita il mercato dell’Inter: poco spazio con Inzaghi, non c’è solo la Roma

Il centrocampista trova poco spazio ed è chiuso da Barella: ipotesi addio, con i giallorossi interessati

Appena 19 minuti a Riyad. Davide Frattesi ha vissuto quasi da spettatore le due partite di Supercoppa dell’Inter. Un canovaccio che dura ormai da inizio stagione e che sta iniziando a stare troppo stretto al centrocampista ex Sassuolo.

Soltanto sette le partite da titolare, l’ingombrante presenza di Barella a chiudergli lo spazio: Inzaghi fa fatica a privarsi del centrocampista sardo ed allora per Frattesi c’è solo la panchina e qualche scampolo di match. Certo la situazione era nota fin dal suo arrivo a Milano oltre un anno fa, ma il 25enne magari si aspetta di riuscirsi a ritagliare più spazio.

Così non è stato, così non è ancora oggi: contro il Milan, ad esempio, è entrato soltanto a cinque minuti dalla fine al posto di Barella, dopo che erano già entrati sia Asllani che Zielinski. Come analizzato in Ti Amo Calciomercato sul nostro canale Youtube, Frattesi sembra essere diventato al momento al sesta scelta di Inzaghi.

Da qui le riflessioni sul futuro e l’idea di un possibile addio già a gennaio. Una ipotesi che al calciatore non dispiacerebbe, mentre l’Inter è ferma sulla sua posizione. Come spiegato anche da Marotta, l’idea della società è non toccare la rosa nel calciomercato invernale, anche se incedibili non esistono. Tutti hanno un prezzo e quello messo su Frattesi dall’Inter si aggira intorno ai 45 milioni. Una cifra che rende complicata la cessione immediata, nonostante il concreto interesse della Roma.

Calciomercato Inter, le ultime sul futuro di Frattesi

Lui tornerebbe volentieri in giallorosso, dove ha fatto tutta le trafile delle giovanili, e la società capitolina ha già avuto i primi contatti preliminari. Il suo nome è accostato anche alla Premier League, con il Tottenham che starebbe considerando il suo acquisto.

Inoltre, in Inghilterra è circolata anche la voce di un interesse del Manchester United, addirittura in un’operazione che includerebbe anche Zirkzee. Un affare sul quale non ci sono però conferme e che resta confinato alla voce suggestioni più che reali notizie. Reale è invece l’interesse della Roma, così come la voglia di campo di Davide Frattesi.