Il nuovo Sheva sbarca in Serie A: colpo per la Champions

Novità importanti per l’arrivo del nuovo bomber ucraino in Serie A. Ecco la mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici: il primo regalo per la Champions

Sarà una sessione di calciomercato estiva ricca di colpi di scena. Le big italiane sono al lavoro per incrementare il tasso tecnico delle big italiane: una nuova mossa decisiva per sognare in grande dall’Ucraina. Il nuovo Sheva è pronto a sbarcare nel campionato italiano: l’intreccio per una nuova destinazione in Serie A.

Novità importanti per le big italiane che sono sempre alla ricerca di nuovi talenti in giro per l’Europa. Spunta il nome del nuovo bomber ucraino, pronto ad emulare il percorso di Sheva. Una voglia incredibile di brillare anche nel campionato italiano proprio come ha fatto l’ex rossonero divenuto grande proprio in Serie A. Un profilo interessante che non vede l’ora di misurarsi anche contro le altre big italiane: ecco la mossa a sorpresa per sognare in grande.

Calciomercato, colpo dall’Ucraina: arriva il nuovo Sheva

Le big della Serie A potrebbero avere la meglio per nuovi affari in vista della prossima stagione. Spunta una mossa a sorpresa per il nuovo bomber ucraino che non vede l’ora di sbarcare nel calcio che conta.

Come svelato dal portale, transferfeed, l’attaccante della Dynamo Kiev, Vladyslav Vanat, ha attirato le attenzioni delle big della Serie A, come Lazio ed Inter. Anche il suo agente Shblii ha esaltato il suo assistito funzionale allo stile di gioco dinamico: ora potrebbe fare il salto di qualità in Italia con l’attaccante ucraino che ha segnato 17 gol con cinque assist in 35 partite.

Il suo contratto è in scadenza nel 2027 per arrivare così a scegliere la miglior destinazione possibile. Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici in Serie A: ecco la nuova mossa decisiva per sognare in grande. Il nuovo Sheva è pronto per sbarcare subito in Italia con un duello a distanza tra Lazio ed Inter.

Vanat continuerà a concentrarsi sulle prossime sfide con la maglia della Dynamo Kiev per poi sbarcare subito in Serie A. Novità importanti nel campionato italiano per l’arrivo dell’attaccante ucraino: ormai ci siamo per sognare in grande in vista della prossima satgione. Un profilo di spessore pronto a brillare in Serie A: la mossa a sorpresa per un nuovo affare dall’Ucraina.