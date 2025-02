Gimenez al Milan: “Ecco come sto. Vi spiego la mia scelta”. Ibra: “Segnerà contro il Feyenoord. Noi gli unici a vincere” – Calciomercato.it

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’attaccante della Nazionale messicana, il grande colpo del mercato invernale dei rossoneri

E’ giornata di presentazione per il Milan. Oggi in sala stampa è la volta di Santiago Gimenez. L’attaccante della Nazionale messicana risponde alle domande dei giornalisti presenti.

E’ sicuramente il colpo più importante del mercato invernale e le attese sono inevitabilmente altissime, per un giocatore che ha voluto fortemente vestire la maglia del Milan.

“Uno dei miei sogni da bambino era quello di giocare in Europa, voglio lascare un’impronta in questa squadra. Condizioni fisiche? E’ vero che ho avuto un piccolo infortunio, ma ora sto benissimo. Abbiamo una squadra competitiva, non posso promettere quanti gol farò, ma che darò tutto per questa squadra”

Trattativa per il suo arrivo – “Io ho pensato solamente a giocare. Sono un uomo di fede e ho lasciato tutto nelle mani di Dio, così è stato possibile questo passo importante. Noi come giocatori non entriamo nelle discussioni della trattativa. Il Milan per me è sempre stato un sogno e un obiettivo”.

Attaccante a cui ti ispiri – “Un giocatore che ho seguito molto è stato Zlatan. Sento la responsabilità di indossare questa maglia. Ho passione e pazienza. Devo limare un po’ tutto e continuare a lavorare”.

Maglia numero sette – “E’ il numero di Sheva, che è una motivazione importante. Poi il 7 nella Bibbia è il numero perfetto. Il Milan è come un vestito fatto su misura per me. C’è fame e voglia di vincere, farò di tutto per lasciare il mio segno”

La conferenza stampa di Gimenez, parla anche Ibra

Zlatan Ibrahimovic risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa:

Ibra presenta Gimenez: “Lo abbiamo seguito tanto, anche questa estate, ma non era possibile prenderlo. A gennaio lo è stato. Ieri è stata una giornata intensa, ma sotto controllo. Devo ringraziare tutti per quello che abbiamo fatto. Siamo riusciti a fare quello che volevamo, ma non siamo soddisfatti della classifica, così abbiamo rafforzato la squadra”.

Mercato intenso – “Abbiamo fatto tutto quello che volevamo. Il mercato è dinamico. Lavoriamo come team, sarà il campo a parlare adesso”.

Rivoluzione di mercato – “E’ mancata continuità in questo periodo, abbiamo avuto momenti alti e bassi. Ma fino a questo momento siamo gli unici ad aver vinto un trofeo. Noi giochiamo per vincere. Ad inizio campionato abbiamo creduto in quello che abbiamo fatto. E’ evidente che non siamo soddisfatti della situazione e così abbiamo deciso di cambiare. Se non porti risultati bisogna provare a cambiare. Non siamo soddisfatti anche se abbiamo vinto un trofeo”.

Addio di Bennacer – “E’ stato lui a cercare una nuova avventura. Uno che pensa ad altro non deve essere qua, poi abbiamo lavorato per trovare la migliore soluzione per lui”.

Mercato risposta ai tifosi? E’ un messaggio per noi. Io ho vinto uno Scudetto con i tifosi. Loro sono importantissimi per noi. C’è differenza quando c’è rumore o silenzio e in campo si vede. Io da giocatore amavo essere odiato”

Perché Gimenez? Ha la stessa fame di fare gol come Camarda. Le sue qualità sono dentro l’area, ma si sacrifica e fa assist. Lui troverà un Milan forte con Leao, Pulisic, Walker Fofana, Reijnders e tanti giocatori che possono fargli assist. Pure Maignan può fare assist (ride, ndr.). Gimenez giocherà contro il Feyenoord e farà pure gol”.

Le ore di Ibra come quelle di Galliani? Il mercato è molto dinamico, ho lavorato con Mino Raiola che è stato il numero uno. Ora ho capito quanto fosse forte”.