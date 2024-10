DIRETTA | Le notizie del 20 ottobre: attesa per Roma-Inter

Le notizie in diretta più importanti di oggi, domenica 20 ottobre: stasera Roma-Inter, mentre nel pomeriggio tocca al Napoli e non solo

Spazio alla domenica di Serie A dopo le gare di ieri che hanno dato il via all’ottava giornata con vittorie pesantissime per Milan, Juventus e Genoa. Oggi toccherà al Napoli in trasferta ad Empoli, ma soprattutto al big match serale tra Roma e Inter.

08:30 Juventus e Napoli, su Chilwell spunta il West Ham Chilwell a buon mercato potrebbe essere una chance interessante per le italiane, anche se la concorrenza inizia ad aumentare. Dalla stessa Premier League c’è un club in particolare che avrebbe messo gli occhi su di lui. Il West Ham ci prova.