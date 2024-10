Inter sempre più nei guai: doppio infortunio, è emergenza

Tegola per l’Inter durante il primo tempo contro la Roma: si fa male Calhanoglu, poco dopo ko anche Acerbi

Brutte notizie in casa Inter in vista della sfida Champions di mercoledì contro lo Young Boys: si è infortunato Hakan Calhanoglu.

La partita con l’Inter per il turco è durata neanche quindici minuti: al 13′ il calciatore ha chiesto il cambio ad Inzaghi, manifestando un dolore probabilmente di origine muscolare. Il numero 20 nerazzurro è stato sostituito da Frattesi, accolto dai fischi dell’Olimpico nonostante il suo passato giallorosso.

Ora resta da capire l’entità dell’infortunio di Calhanoglu con Inzaghi che ha provato a chiedere al turco se riuscisse a stringere i tempi e restare in campo, ricevendo come risposta un no. Da qui la scelta di procedere al cambio, con il centrocampista interista sempre più in emergenza: recuperato oggi Barella, l’Inter non può contare su Zielinski, anche lui fermo dopo l’infortunio rimediato con la Polonia.

Roma-Inter, infortunio anche per Acerbi

In merito all’infortunio di Hakan Calhanoglu che ha manifestato un dolore all’interno della coscia sinistra, la prima diagnosi che parla di contrattura all’adduttore. Una tegola per Inzaghi che considera il turco il vero insostituibile del centrocampista nerazzurro.

Ma il peggio arriva qualche minuto più tardi quando c’è un altro infortunio: tocca Acerbi alzare bandiera bianca, anche lui per un problema muscolare. Al 27′ quindi l’Inter ha già effettuato due sostituzioni con de Vrij che ha fatto il suo ingresso in campo al posto del compagno di squadra che si è fatto male.

Anche per Acerbi si parla di contrattura, ma ai flessori della coscia sinistra. Per entrambi bisognerà attendere quindi gli accertamenti che arriveranno nelle prossime ore e che diranno con precisione l’entità del problema e i tempi di recupero. La speranza è che entrambi siano riusciti a fermarsi in tempo, ma con il tour de force che attende i nerazzurri nei prossimi venti giorni il rischio è di perderli per diverse partite.