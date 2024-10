Serie A, colpi esterni di Atalanta e Fiorentina: i viola ne fanno sei sul campo del Lecce

Vincono Atalanta e Fiorentina nelle gare delle 15, goleada della squadra viola contro un Lecce in grande difficoltà. La classifica aggiornata

Sono andate in archivio anche le due partite delle 15.00 in programma per l’ottava giornata di Serie A. In campo Venezia-Atalanta e Lecce-Fiorentina con due vittorie esterne.

Clamoroso crollo del Lecce contro la squadra viola guidata da Palladino. Dopo l’importante successo sul Milan, la Fiorentina ne rifila sei ai giallorossi: decidono le doppiette di Cataldi e Colpani, che festeggia i primi gol in maglia viola. La goleada che complica la situazione del Lecce e la posizione di Gotti è completata da Beltran e Parisi. L’unica nota negativa per Palladino è invece l’infortunio di Gudmundsson.

A Venezia passa l’Atalanta di Gasperini. Pasalic la sblocca subito, la partita è aperta con tante occasioni ma a sfruttarle sono solo i bergamaschi. Nella ripresa arriva il “solito” gol di Retegui per il definitivo 2-0. Ecco la classifica aggiornata in attesa delle ultime sfide del weekend.

LECCE-FIORENTINA 0-6: 20′, 45′ Cataldi, 34′, 54′ Colpani, 61′ Beltran, 72′ Parisi

VENEZIA-ATALANTA 0-2: 7′ Pasalic, 47′ Retegui

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 19, Juventus 16, Inter* e Milan 14, Fiorentina, Atalanta, Lazio e Udinese 13, Torino* 11, Roma* e Empoli 10, Verona*, Bologna e Como 9, Parma 7, Cagliari* e Genoa 6, Lecce 5, Monza* e Venezia 4

* una partita in meno