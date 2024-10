Clamorosa debacle e crisi nera, la panchina è sempre più a rischio

Clamorosa debacle e squadra in crisi sempre più nera: il tecnico a rischio, può salutare

Una sola vittoria conquistata in questo inizio di campionato, per di più in agosto e una situazione di classifica che ormai è sempre più complicata.

A complicare ancora più le cose in casa Lecce ci ha pensato la tremenda sconfitta interna contro la Fiorentina, uscita vincitrice dal Via del Mare con un perentorio 0-6. I numeri per la squadra giallorossa sono piuttosto impietosi. Solo tre retti fatte (peggior attacco del campionato) e 17 subite (peggior difesa del torneo). E cinque punti in classifica con un ultimo posto evitato solo perché Monza, che ha però una partita in meno e Venezia, di punti ne hanno 4. Il Lecce non vince dal 31 agosto (1-0 in casa contro il Cagliari) e ora, dopo la sfida contro il Napoli al Maradona, il calendario prospetta una serie di impegni decisivi prima della nuova pausa delle Nazionali con gli scontri diretti in casa contro Verona ed Empoli.

Lecce, Gotti crolla contro la Fiorentina: la situazione

Gare che la squadra giallorossa deve cercare di vincere per risollevarsi, ma non è detto che la guida tecnica resti sempre Luca Gotti.

Il tremendo ko contro i viola in casa, nonostante quattro delle sei reti siano state subite in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Gallo, non è certamente piaciuto. Alla dirigenza, all’ambiente e ai tifosi che hanno sommerso di fischi i calciatori dopo il triplice fischio finale. E i numeri prima elencati, non giocano certamente a favore dell’allenatore veneto. E nonostante il presidente Sticchi Damiani abbia ad inizio ottobre chiuso le porte ad un esonero del tecnico, non è da escludere che le cose possano cambiare. I rapporti tra Gotti, Corvino e Sticchi Damiani sono eccellenti, ma è anche vero che i risultati non sono certamente favorevoli all’allenatore.

Certo, la classifica è ancora molto corta e la situazione si può ribaltare velocemente, ma le prossime saranno ore di riflessione da parte della dirigenza giallorossa, che ragionerà su un possibile cambio in panchina. Bisognerà vedere quindi se la fiducia a Gotti sarà rinnovata o meno.