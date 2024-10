L’Empoli spaventa il Napoli, poi ci pensa Kvara: Conte da solo in vetta

Buon successo in trasferta per il Napoli di Antonio Conte che risolve grazie al rigore trasformato da Kvaratskhelia una partita insidiosa

Dopo un primo tempo di assoluta sofferenza, con l’Empoli a fare la partita e creare le occasioni più ghiotte, al Napoli è bastato un rigore messo a segno da Kvaratskhelia nel secondo tempo per superare la formazione toscana e conquistare i tre punti. Con un Lukaku sottotono e sostituito appena prima della rete del georgiano, a tenere a galla gli azzurri è servita una grande prestazione di Caprile.

Per quanto riguarda il match, come si poteva anche ipotizzare alla vigilia, per il Napoli è stata una trasferta particolarmente insidiosa. Buon atteggiamento da parte dell’Empoli specialmente nel corso del primo tempo in cui ha tenuto in mano il pallino del gioco. Diverse opportunità capitate ai toscani sui piedi di Esposito e Pezzella su tutti: un ottimo Caprile, schierato dal primo al posto dell’infortunato Meret, ha però risposto colpo su colpo alle occasioni prodotte dagli avversari nei primi 45 minuti.

Poche emozioni da raccontare nella ripresa, almeno nei primi venti minuti. Da qui spiegata la sostituzione di Conte che ha lanciato in campo un ispirato Simeone al posto di un Lukaku non al meglio della condizione. Proprio l’argentino è riuscito a trasmettere la grinta necessaria ai compagni e da una sua occasione creata è nato il rigore procurato da Politano per fallo di Anjorin dentro l’area di rigore del Napoli. In assenza del centravanti belga, dal dischetto si è presentato Kvaratskhelia che, con una rincorsa lenta, ha spiazzato Vasquez.

Pura gestione da parte degli azzurri nell’ultima mezz’ora di gioco e qualche contropiede interessante orchestrato dalla velocità di Neres, subentrato nella ripresa. Vantaggio difeso per la squadra di Conte e altri tre punti conquistati in classifica.

Empoli-Napoli 0-1, tabellino e classifica Serie A

Con questi tre punti, il Napoli guadagna nuovamente la vetta della classifica in solitaria staccando la Juventus – reduce dalla vittoria in casa contro la Lazio – di tre lunghezze.

Empoli-Napoli 0-1

63′ Kvaratskhelia (rig.)

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli* punti 19, Juventus* 16, Inter e Milan* 14, Lazio 13*, Udinese* 13, Torino 11, Atalanta, Roma, Empoli* e Fiorentina 10, Verona, Bologna* e Como* 9, Parma* 7, Cagliari e Genoa* 6, Lecce 5, Monza e Venezia 4.

*Una partita in più