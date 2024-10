Napoli, dallo scudetto a Lukaku: doppio annuncio di Manna

Il direttore sportivo del Napoli durante il pre-partita del lunch match dell’ottava giornata di Serie A

Tra pochi istanti il Napoli tornerà in campo nella dura trasferta di Empoli dopo le ultime due settimane di pausa per gli impegni delle Nazionali. Dopo la vittoria di ieri sera ottenuta in extremis dalla Juventus contro la Lazio, la formazione di Antonio Conte andrà alla ricerca dei tre punti per fuggire nuovamente in solitaria al primo posto e staccare i bianconeri al momento appaiati in classifica.

Nel pre-partita di ‘Dazn’, del momento d’oro vissuto in questo avvio di stagione dal Napoli, ha parlato il direttore sportivo Giovanni Manna. Il dirigente, però, si è prima focalizzato su uno dei calciatori più in forma e maggiormente coinvolti nel progetto inaugurato da Conte: Romelu Lukaku. Il belga, infatti, ha rinunciato agli impegni in Nazionale pur di rimanere a lavorare a stretto contatto con il tecnico leccese per trovare la forma migliore: “E’ un calciatore che non scopriamo oggi, a livello umano e professionale è un campione. Noi sapevamo di questa sua volontà di voler determinare ed essere al 100% per il Napoli”.

Anche per Manna, così per Conte e Lukaku, si tratta della prima stagione da protagonista a Napoli. Del suo lavoro quotidiano, specialmente nella gestione dei casi potenzialmente più delicati, il ds ha spiegato: “Sono avvantaggiato dal fatto di avere un grandissimo allenatore che tiene tutti sul pezzo. Il mio è un lavoro di supporto, noi siamo convinti della bontà dei nostri ragazzi, Gilmour e Lobotka sono due calciatori di spessore. Per Billy è la prima da titolare e siamo contenti per lui”.

Infine, l’annuncio del direttore sportivo sulle chance scudetto del Napoli dopo questo grande avvio nella corsa con altri top club del calibro di Inter e Juventus: “E’ banale dire che oggi è una partita importante, lo sono tutti. Dopo la pausa è sicuramente più complicato ripartire, affrontiamo una squadra molto forte, ben organizzata e ben allenata, non sarà facile. Abbiamo un trittico di partite impegnative che ci dirà tanto del nostro percorso. Affrontiamo partita dopo partita, oggi sarà molto complicato”.