Un lampo di Lautaro per espugnare l’Olimpico: l’Inter risponde al Napoli

L’Inter si aggiudica il big match dell’ottava giornata del campionato di Serie A: all’Olimpico la decide Lautaro Martinez

Un lampo di Lautaro Martinez permette all’Inter di Simone Inzaghi di espugnare lo stadio Olimpico, portandosi a meno due punti dalla capolista Napoli.

A creare la prima occasione da gol della partita è l’Inter con Marcus Thuram dopo sei minuti: il francese raccoglie la sponda di Lautaro Martinez dopo la giocata di Mkhitaryan e calcia in porta, ma Svilar riesce a rifugiarsi in calcio d’angolo. All’undicesimo minuto di gioco brividi dalle parti di Sommer che non trattiene un cross teso dal fondo di Pellegrini, la palla sbatte sul palo e poi finisce tra le braccia del portiere svizzero. Al tredicesimo minuto di gioco ancora occasione per l’Inter con Thuram che entra in area e calcia su N’Dicka prima di un altro tentativo di Mkhitaryan con la palla oltre la traversa.

Roma-Inter, cronaca e tabellino del match dell’Olimpico

Accelerata nerazzurra nella ripresa: all’ora di gioco l’Inter trova il gol del vantaggio con Lautaro Martinez al termine di un’azione convulsa iniziata con un pallone perso da Zalewski che innesca così il contropiede di Frattesi. L’ex Sassuolo serve la sfera in mezzo dove trova Celik che sbaglia il controllo permettendo a Lautaro Martinez di battere un rigore in movimento al volo, con deviazione di Dybala a Svilar battuto.

Inter ancora pericolosa al 77′ con Dumfries che lascia partire un diagonale dopo una discesa palla la piede, con Svilar bravo a deviare in angolo. Nel finale occasione per la Roma con un tiro di Soulé da fuori area, respinto prontamente da un attento Sommer.

Roma-Inter 0-1

Gol: 60′ Lautaro Martinez.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino (79′ Hermoso); Celik, Koné (53′ Pisilli), Cristante (79′ Le Fee), Zalewski (72′ Baldanzi); Dybala (79′ Soulé), Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ivan Juric.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi (27′ de Vrij), Bastoni (71′ Bisseck); Darmian (71′ Dumfries), Barella, Calhanoglu (12′ Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez (72′ Correa). Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Davide Massa di Imperia (Carbone-Peretti). IV uomo: Feliciani. Var: Di Bello-Di Paolo.

Ammoniti: Barella (I), Cristante (R), Pisilli (R), Correa (I).

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 19, Inter 17, Juventus 16, Milan 14, Fiorentina, Atalanta, Lazio e Udinese 13, Torino 11, Roma e Empoli 10; Verona*, Bologna, Como e Cagliari 9, Parma 7, Genoa 6, Lecce 5, Monza* e Venezia 4

* una partita in meno