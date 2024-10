Accordo pronto e addio: ribaltone per Juve e Napoli

Un papabile obiettivo di Juventus e Napoli sarebbe finito nel mirino anche di una squadra di Premier League. La situazione si complica

Il focus delle big di Serie A in questo momento è tutto sul rientro in campo di questo weekend dopo la sosta. Al netto però del calcio giocato non mancano anche le tematiche legate al calciomercato e alla prossima sessione di gennaio in particolare.

Tra le squadre che potrebbero effettuare qualche movimento c’è senz’altro la Juventus che punta ad un difensore e un attaccante. Diverso il discorso del Napoli che potrebbe farsi ingolosire eventualmente solo da un’occasione in fascia. Curiosamente proprio su questo punto potrebbero andare ad intrecciarsi gli interessi di bianconeri e azzurri con un terzino sinistro del Chelsea ormai in uscita dai ‘Blues’.

Si tratta di Ben Chilwell, ormai ai margini della rosa dei londinesi che sono pronti a piazzarlo sul mercato. Chiuso da Cucurella, il laterale britannico non scende in campo ormai dalla scorsa stagione in Premier League, dove quest’anno non è neanche mai andato in panchina. Un vero e proprio separato in casa che ha giocato solamente 45 minuti in EFL Cup e che è anche fuori dalla lista per la Conference.

Da Londra potrebbero quindi accettare proposte alla luce anche di un valore di mercato in picchiata rispetto al recente passato.

Calciomercato Juventus e Napoli, su Chilwell spunta il West Ham

Chilwell a buon mercato potrebbe quindi essere una chance interessante per le italiane, anche se la concorrenza inizia ad aumentare. Dalla stessa Premier League c’è un club in particolare che avrebbe messo gli occhi su di lui.

Secondo quanto riportato da ‘TBR Football’, il mancino britannico è ricercato dal West Ham. In questo senso si sta parlando di un “prestito a lungo termine”, che potrebbe portare ad un addio di Chilwell a Stamford Bridge con un accordo di 18 mesi. La fonte inglese evidenzia che il giocatore, sotto contratto fino al 2027, è “disperatamente” alla ricerca di un cambio di rotta.

Anche il Crystal Palace e il Leicester sono interessati al ragazzo, ma poiché entrambi i club hanno già al massimo due giocatori in prestito in Premier League, dovrebbero rendere l’accordo definitivo.

Via libera quindi per il West Ham che potrebbe provare a sfruttare l’occasione battendo sia la concorrenza italiana che quella britannica.