Inzaghi non lo nasconde dopo Roma-Inter: “Sono preoccupato”

Le parole dell’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi dopo la vittoria dell’Inter sul campo della Roma: l’analisi del tecnico

Nel segno di Lautaro Martinez. Un gol del capitano regala tre punti preziosi all’Inter sul difficile campo della Roma. Un successo arrivato nonostante gli infortuni di Acerbi e Calhanoglu.

Nel post gara il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è intervenuto a ‘Dazn’ ed ha analizzato così il match: “Se vai vedere le tre partite in cui non abbiamo preso gol, sono partite contro squadre importanti. Dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorarci, ma stasera con le difficoltà che abbiamo avuto siamo stati bravi. Il primo tempo è stato equilibrato, nella ripresa dopo aver fatto gol potevamo raddoppiare e dovevamo farlo. Sono contento di quello che hanno dimostrato i ragazzi”.

CONTINUITÀ IN TRASFERTA – “In casa stiamo avendo un buon bottino, in trasferta ci mancavano. Lo scorso anno eravamo stati perfetti, questa sera siamo stati squadra. Non è semplice vincere all’Olimpico”.

INFORTUNI – “Mi preoccupano. Stasera avevamo qualche problemino in mezzo perché Asllani e Zielinski hanno avuto dei problemi, Calhagnolu aveva avuto dei fastidi, ma ieri stava bene. Penso che si sia fermato in tempo, non sentiva l’adduttore libero e il dolore è rimasto come prima della gara, non è peggiorato”.

LAUTARO MARTINEZ PALLONE D’ORO – “Deve continuare a fare quello che ha fatto, sia con l’Inter che con la Nazionale. È tra i primi cinque al mondo, se lo merita”.

YOUNG BOYS – “Rientriamo stanotte, poi martedì partiremo per la Svizzera. Cercheremo di prepararla in un giorno e mezzo nel migliore dei modi”.