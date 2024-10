Spaccatura Juve su Pogba: esplode il caso

Le recenti dichiarazioni di Giuntoli hanno fatto calare il sipario sul futuro di Pogba alla Juventus. Un annuncio che ha diviso

Paul Pogba è ormai da anni un calciatore divisivo. Spettro lontano del centrocampista dominante del primo ciclo juventino, il francese ha vissuto una serie di annate totalmente da dimenticare tra una marea di infortuni ed una pesante squalifica che sembrava condizionare inevitabilmente la fine della carriera.

Con la riduzione della squalifica da 4 anni a 18 mesi da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna, Pogba potrà tornare regolarmente a giocare nel marzo del 2025, e c’è chi aveva persino sperato in una nuova chance juventina. Ieri però Cristiano Giuntoli ha chiuso ogni ipotesi ai microfoni di ‘Dazn’: “La nostra posizione è molto chiara. Paul è un grande calciatore ma è fermo da tanto. Sia lo scorso anno che quest’anno siamo stati costretti ad investire su altri tipi di calciatori. Allo stato attuale la rosa è al completo“.

Non c’è spazio quindi nella Juventus attuale per Paul Pogba, con le parole di Giuntoli che hanno innescato un vero e proprio caso mediatico, dividendo l’opinione di tifosi ed addetti ai lavori.

Da una parte chi darebbe un’altra occasione al classe 1993 nella speranza di ritrovare il calciatore di un tempo anche in virtù del centrocampo attuale, mentre dall’altra c’è chi ritiene ormai definitivamente chiuso il ciclo del francese.

Ecco alcuni messaggi pubblicati su X in merito alla vicenda Pogba:

Ho sempre difeso Pogba, ma ormai è un ex calciatore, può andare a svernare in Arabia o MLS.

Per il suo infortunio/recupero ha ignorato lo staff Juve e il JMedical. Non è piaciuto. È suo diritto fare come vuole ma è altrettanto un diritto della Juve liberarsi di chi non gioca di squadra.

È un errore liquidare Paul Pogba come sta facendo la società @juventusfc . A maggior ragione visto l’attuale centrocampo dove non c’è un calciatore di quel livello.

Ma non si regge in piedi Giuseppe, quel giocatore che ti ricordi non esiste più. Pure allo United era l’ombra di se stesso. E adesso per giunta non scende in campo praticamente da anni. Va liquidato al più presto eccome.

— Angelo Amante (@AmanteAngelo) October 20, 2024