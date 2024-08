DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Koopmeiners a Dybala: le trattative del 18 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: gli aggiornamenti di domenica 18 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

Il nuovo campionato di Serie A è iniziato con gli anticipi del sabato e tante squadre devono ancora completare la rosa e piazzare colpi decisivi tra colpi di scena e attese. E così anche il mercato è entrato nella fase finale.

L’Atalanta chiude il colpo Samardzic, con la Juventus che adesso aspetta il via libera da parte della ‘Dea’ per Koopmeiners. Stretta finale del club bianconero per il centrocampista olandese, mentre per Nico Gonzalez è sfida proprio con gli orobici: l’argentino non è stato convocato ieri per la gara in casa del Parma. Chi è partito invece con la squadra è Paulo Dybala, in attesa di novità sul suo futuro alla Roma e che si perfezioni il trasferimento in Arabia Saudita nelle fila dell’Al-Qadsiah. Resta in standby la situazione di Kalulu in casa Milan, mentre l’Inter la prossima settimana punta ad accelerare per Palacios. Tutte le trattative di oggi, domenica 18 agosto.

LIVE

09:15 Atalanta, nelle prossime ore visite e firma di Samardzic Previste nelle prossime ore le visite mediche di Lazar Samardzic con l’Atalanta, che ieri ha trovato l’accordo con l’Udinese per 20 milioni di euro più bonus. Il centrocampista serbo successivamente firmerà un contratto quinquennale con la ‘Dea’.