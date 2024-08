De Rossi lancia l’allarme su Dybala: “Questo mi spaventa”

Il tecnico giallorosso è intervenuto a commentare il pareggio della sua Roma alla prima giornata di campionato a Cagliari

Come sempre nelle sue dichiarazioni, anche questa sera Daniele De Rossi ha cercato di commentare con grande onestà la partita pareggiata dalla sua Roma in trasferta contro il Cagliari. Una prestazione opaca nei primi 45 minuti, come ammesso dal tecnico, con diversi sussulti sia da una parte che dall’altra nel corso della ripresa.

Un atteggiamento tattico sicuramente più cauto del solito quello mostrato dai giallorossi nella prima frazione di gioco, che De Rossi ha giustificato così ai microfoni di ‘Dazn’: “Avevamo avuto un po’ di fatica nel ripartire nel primo tempo, io stesso ho detto di giocare poco palla a terra, il campo era quello che era, era secchissimo. Siamo sempre rimasti abbastanza ordinati. Secondo tempo molto meglio, hanno avuto un paio di occasioni loro, 2-3 noi, ho visto cose interessanti nel secondo tempo. Si tratta sempre di centimetri, fase difensiva e aggressività a volte ti permettono di avere di più la palla tra i piedi. Queste partite non le ho allenate tante volte, ma le ho giocate. Stadio pieno, campo secco, venticello, ti metti a giochicchiare dentro l’area e rischi di prendere delle bambole incredibili. Nel secondo tempo siamo riusciti a metterli un po’ più bassi dove la qualità dei nostri attaccanti si sprigiona meglio”.

De Rossi su Dybala: “Mi spaventa una Roma senza un sostituto”

Inevitabile toccare anche il tema mercato nei giorni caldi in casa Roma soprattutto per il possibile addio di Paulo Dybala verso l’Arabia Saudita.

A proposito della probabile partenza dell’argentino, De Rossi ha ammesso: “Se mi spaventa una Roma senza Dybala? Ne ho già parlato abbastanza, a settembre parleremo del mercato. Mi spaventerebbe una Roma senza Paulo e senza altri sostituti se dovesse andare via Paulo. Numericamente adesso siamo a posto, se qualcuno andasse via e venisse sostituito bene, si va avanti e si lavora con quelli che hanno”.

Infine, l’allenatore giallorosso ha promosso l’esordio ufficiale di Soulé con la maglia della Roma: “Lui traino nel secondo tempo? Gli chiediamo di fare quello oltre al lavoro difensivo. E’ un ragazzo vivo, sempre dentro la partita. Poi è giovanissimo, qualcosa la sbaglia, ma dà sempre positività. Cercavamo un giocatore così, mi è piaciuto, la sua condizione e l’intesa coi compagni migliorerà”.