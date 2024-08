Lookman-Psg, telenovela infinita: nuovo colpo di scena dalla Francia

Dopo Teun Koopmeiners, anche Ademola Lookman vuole lasciare l’Atalanta: spunta un importante novità

Ademola Lookman non farà parte della spedizione dell’Atalanta che affronterà il Lecce nella prima giornata di campionato: scoppia il caso di mercato.

Alla vigilia del debutto in campionato contro il Lecce, in casa Atalanta scoppia il caso Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano, infatti, ha chiesto di essere escluso dai convocati per il match con i salentini, aprendo di fatto un vero e proprio caso di mercato appena due anni dopo il suo arrivo a Bergamo. Nella passata stagione il giocatore approdato nell’estate del 2022 dal Lipsia per circa dieci milioni di euro ha realizzato diciassette gol e dieci assist in quarantacinque partite giocate con la maglia della Dea tra campionato e coppe.

Ora potrebbe lasciare l’Atalanta, quando mancano meno di due settimane alla fine della sessione estiva di calciomercato e il club di patron Percassi ha già dovuto ingaggiare l’italo-argentino Mateo Retegui, arrivato dal Genoa per sostituire l’infortunato Gianluca Scamacca. Un vero e proprio caso di mercato che ora rischia di compromettere ulteriormente i piani e le strategie della società orobica in questa fase finale della finestra estiva di trasferimenti.

Calciomercato Atalanta, esclusa una pista per Lookman

Per Ademola Lookman ci sarebbero due possibili destinazioni, ma mai come in questo caso il condizionale è obbligatorio. Già, perché l’attaccante classe ’97 sarebbe finito nel mirino del Paris Saint-Germain e di diversi club arabi, ma la situazione potrebbe cambiare.

Come anticipato dai colleghi di RMC Sport, infatti, non sarà il Paris Saint-Germain la prossima squadra di Ademola Lookman. Non dovrebbe concretizzarsi, dunque, il trasferimento all’ombra della Torre Eiffel dell’attaccante nigeriano. Una possibile svolta di mercato che potrebbe avere ulteriori ripercussioni sulla Serie A. Già, perché il Paris Saint Germain di Luis Enrique è ancora alla ricerca di rinforzi in attacco dopo l’addio estivo di Kylian Mbappé e il caso relativo a Goncalo Ramos, infortunatosi alla caviglia e costretto a restare fermo ai box per almeno tre mesi circa.

Ecco perché, al netto del raffreddamento dell’interesse, il club transalpino potrebbe tornare alla carica per Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano che piace anche al Chelsea è stato lungamente trattato dal Paris Saint-Germain che potrebbe tornare alla carica per il giocatore ex Lille in uscita dal Napoli come confermato dal direttore sportivo azzurro Giovanni Manna nel prepartita della prima di campionato sul campo del Verona: “Osimhen ha espresso una volontà netta, mancano dodici giorni alla fine del mercato e cerchiamo una soluzione, ma deve essere una soluzione giusta per noi e per il giocatore che ha dei parametri e non è per tutti”.