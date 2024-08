Non solo Koopmeiners, nuovo problema per Gasperini: fuori dai convocati

L’Atalanta ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la prima di campionato: Koopmeiners non è l’unico assente illustre

In casa Atalanta continua a tenere banco la questione Teun Koopmeiners, che non si è più allenato presentando un certificato medico che lo esenta a causa dello stress e che ormai è un fuori rosa. L’olandese vuole solamente la Juventus e sta aspettando che le due squadre raggiungano l’accordo prima di partire in direzione Torino.

Per Gian Piero Gasperini non avere più uno dei grandi protagonisti delle ultime stagioni ormai è diventata un’abitudine e già per la Supercoppa Europea ha fatto a meno di Koopmeiners. Domani inizierà ufficialmente il campionato sia della Juventus, che attende Koop, sia dell’Atalanta e nella giornata di oggi è arrivata una novità rilevante. Nella lista ufficiale dei convocati diramata dal club bergamasco, infatti, l’olandese non è l’unico assente illustre: la situazione.

Atalanta, Lookman non convocato: PSG e Arabia Saudita in agguato

L’Atalanta ha diramato la lista dei convocati per la prima di campionato contro il Lecce e, oltre a Koopmeiners, anche Ademola Lookman non è presente. L’esterno offensivo inglese, però, non è assente a causa di un infortunio o di una situazione extra-calcio, ma ha chiesto espressamente di non essere convocato per questioni di mercato.

Su Lookman si registra da tempo l’interesse del Paris Saint-Germain, con Luis Enrique alla ricerca della quadra giusta per sopperire all’addio di un calciatore come Kylian Mbappé. Inoltre, su Lookman non si placano le voci di un’offerta monstre in arrivo dall’Arabia Saudita. Quello che resta, al momento, è che il giocatore non prenderà parte alla sfida iniziale del campionato con l’Atalanta e che Gasperini dovrà fare a meno anche di lui.