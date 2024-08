Non solo Koopmeiners: escluso dai convocati, Giuntoli può affondare il colpo

Sono ripresi i campionati e le dinamiche di mercato si intrecciano con le partite: occasione per la Juventus

Cristiano Giuntoli a caccia di occasioni: in attesa di chiudere il colpo Koopmeiners, la Juventus potrebbe piazzare un altro innesto in attacco.

Dopo aver definito la trattativa per il passaggio di Daniele Rugani all’Ajax, la Juventus potrebbe chiudere diversi affari in entrata nelle ultime settimane di calciomercato. Sono diversi, in tal senso, gli obiettivi del direttore tecnico Cristiano Giuntoli che spera di poter consegnare a Thiago Motta il centrocampista olandese Teun Koopmeiners, da tempo nel mirino del club bianconero che punta a chiudere la trattativa con l’Atalanta nei prossimi giorni.

Il giocatore ex AZ Alkmaar, però, non è l’unico obiettivo dell’uomo-mercato della Juventus che punta a regalare a Thiago Motta anche un esterno offensivo, anche e soprattutto alla luce della situazione di Federico Chiesa, sempre più ai margini del progetto bianconero e in uscita in queste ultime settimane di mercato, con tanto di decisione da parte del club di metterlo fuori rosa, facendolo allenare insieme ad altri ‘esuberi’, quindi in orari diversi rispetto a quelli della prima squadra.

Calciomercato Juventus, obiettivo di Giuntoli non convocato

Tra i nomi finiti nel mirino del direttore tecnico Cristiano Giuntoli c’è anche quello di Raheem Sterling, esterno offensivo inglese di origini giamaicane di proprietà del Chelsea e tra i tanti giocatori in uscita dai Blues.

In particolar modo, nei giorni scorsi Juventus e Chelsea avevano lavorato a un potenziale scambio proprio tra Raheem Sterling e Federico Chiesa, affare poi non andato in porto. Il club londinese potrebbe comunque tentare l’assalto all’esterno classe ’97 ex Fiorentina e la Juventus fare un tentativo per il giocatore ex Liverpool, nel mirino per rinforzare l’attacco a disposizione di Thiago Motta al pari di Nico Gonzalez e Galeno.

E da Londra arrivano segnali importanti in tal senso: Raheem Sterling, non è stato nemmeno convocato per la partita valevole per la prima giornata di Premier League che vedrà il Chelsea di Enzo Maresca affrontare il Manchester City del suo ‘maestro’ Pep Guardiola. L’esclusione totale del giocatore classe ’94 conferma la strategia dei Blues di volerlo cedere in queste ultime settimane di calciomercato. Lo stesso Maresca prima della partita ha spiegato che si è trattato di una “scelta tecnica” perché “gli allenatori sono pagati per prendere decisioni e a volte ai giocatori non piacciono”. Insomma, un doppio indizio di mercato: da un lato il Chelsea potrebbe virare con decisione su Chiesa, dall’altro la Juventus potrebbe tornare su Sterling.