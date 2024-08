Giorni bollenti per la Juventus: triplo colpo da 118 milioni

La Juventus torna protagonista, svolta Giuntoli per la fase finale del mercato: tre colpi in arrivo per Thiago Motta

La Juventus adesso preme sull’acceleratore, visto che Thiago Motta potrà contare su una rosa ridotta per l’esordio in campionato di domani sera contro il neopromosso Como.

Squadra incompleta e che necessità ancora di altri colpi importanti sul mercato e gli obiettivi sono ormai dichiarati per permettere alla ‘Vecchia Signora’ di compiere il definitivo salto di qualità, fondamentale per lottare fin da subito per lo scudetto. Non è un mistero il pressing infinito del Dt Giuntoli per Teun Koopmeiners che potrebbe arrivare a compimento la prossima settimana, considerando l’assist per l’arrivo a Bergamo di Samardzic. L’Atalanta ha chiuso per il talento serbo dall’Udinese (visite programmate nelle prossime ore) e adesso può dare il via libera alla Juve per Koopmeiners dopo un’infinita telenovela estiva.

Juventus, svolta sul mercato: Koopmeiners, Nico Gonzalez e Conceicao per Thiago Motta

Giuntoli – che da tempo ha trovato l’accordo con il giocatore – nei prossimi giorni cercherà di limare l’intesa con l’Atalanta e la cifra da versare per Koopmeiners si avvicinerà ai 60 milioni di euro richiesti fin dal principio dalla famiglia Percassi.

Il nazionale olandese è la priorità di Thiago Motta, ma non c’è solo lui sulla lista della spesa della dirigenza della Continassa. Giuntoli e i suoi collaboratori insistono anche per Nico Gonzalez, che è rimasto a Firenze e fuori dalla lista dei convocati della Fiorentina per l’anticipo contro il Parma. La Juventus attende la risposta del patron Viola Commisso sul pacchetto da 30 milioni tra prestito oneroso e riscatto, ma dovranno stare attenti alla concorrenza sempre dell’Atalanta per l’attaccante argentino. Il piano della ‘Vecchia Signora’ è mettere a disposizione Koopmeiners e Nico Gonzalez per la successiva trasferta di campionato contro il Verona.

La Juve inoltre spinge per Francisco Conceicao e potrebbe calare il tris nel rush finale del mercato. I bianconeri hanno il gradimento del figlio d’arte, però ancora non c’è l’intesa con il Porto che vorrebbe alzare il prestito oneroso rispetto alla proposta messa sul tavolo da Giuntoli da 8 milioni di euro più altri 20 milioni per il riscatto nel 2025.