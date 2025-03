Feyenoord-Inter 0-2, è tornata la Thu-La: quarti di Champions più vicini

Feyenoord-Inter la decidono i due attaccanti nerazzurri, tornati in gran spolvero: vittoria preziosissima nell’andata degli ottavi di Champions per Inzaghi e soci

L’Inter fa il suo dovere e porta a casa un successo importante in casa del Feyenoord, inaugurando al meglio il doppio confronto degli ottavi di Champions. Un po’ di sofferenza in avvio per i nerazzurri, con gli olandesi che come al solito, in casa, provano a metterla sul gran ritmo, ma poi con un gol per tempo dei ritrovati Thuram e Lautaro Martinez i campioni d’Italia risolvono la pratica e si mettono nelle migliori condizioni per provare a passare il turno, tra sei giorni, a San Siro.

Nel Feyenoord, la sorpresa di formazione è Osman, che si alterna con Paixao nella posizione di esterno sinistro d’attacco. Proprio Osman, con le sue accelerazioni, crea qualche problema all’Inter nella prima fase. Josep Martinez fa il suo e in un paio di circostanze chiude la porta allo scatenato ghanese. I nerazzurri soffrono la pressione e faticano a ripartire, anche in un paio di circostanze in cui ci sarebbe campo per fare male. Poi, nel finale di primo tempo, al termine di una grande azione, la zampata di Thuram cambia tutto: impatto perfetto sul cross di Barella e Inter avanti.

Da lì, una partita completamente diversa. Prima dell’intervallo Wellenreuther deve salvare su Lautaro Martinez e su una punizione di Asllani. Ma non può nulla a inizio secondo tempo sul destro sotto la traversa di Lautaro Martinez. Feyenoord che sparisce progressivamente dal campo, anche se ha l’occasione per riaprirla con un destro di Moder che scheggia la traversa. Anche maggiori le recriminazioni per l’Inter, che poteva tornare a casa con un successo più ampio, ma Zielinski si fa parare il rigore del 3-0 da Wellenreuther. E’ comunque un ottimo vantaggio da provare a capitalizzare la prossima settimana nel match di ritorno a Milano ed entrare così tra le prime otto.

FEYENOORD-INTER 0-2 – 38′ Thuram, 50′ Lautaro Martinez

ALTRI RISULTATI

Bruges-Aston Villa 1-3

Psv Eindhoven-Arsenal 1-7

Real Madrid-Atletico Madrid 2-1

Borussia Dortmund-Lille 1-1

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen stasera

Psg-Liverpool stasera

Benfica-Barcellona