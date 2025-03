Bye bye Inter, firma gratis nella Capitale

Inter tra presente e futuro, mercato già acceso in questo finale di stagione: i nerazzurri devono rinunciare a un nome importante

Si entra nella fase finale della stagione, con una Inter che può puntare a tutti i traguardi, anche se in un momento di forma non proprio brillantissimo. Le assenze e la condizione non ottimale possono pesare per i nerazzurri, che però hanno comunque il potenziale per arrivare fino in fondo a tutte le competizioni. Iniziando, comunque, a pensare già al proprio futuro.

I tanti infortuni di questa fase della stagione e in generale di tutto l’anno sono sicuramente uno spunto di riflessione importante per quello che dovrà essere il processo di rinnovamento della rosa. In molti casi, anche di ringiovanimento, vista l’età media piuttosto elevata della compagine interista. Per il roster attuale, l’impressione è che si sia in qualche modo a fine ciclo, con diversi cambiamenti previsti per il prossimo anno.

Nonostante l’idea di ripartire da giocatori più “freschi”, giovani ed economicamente sostenibili, non soltanto su questo tipo di profili si baserà il mercato di Marotta e dei suoi collaboratori. Il presidente interista, come sempre, cercherà di mettere a frutto una delle sue migliori peculiarità, quella degli acquisti a parametro zero. Questo anche se si dovesse trattare di profili anagraficamente non più giovanissimi, cercando di convincere Oaktree sull’opportunità di qualche innesto di esperienza per tenere alta la competitività. Ma per uno dei profili seguiti maggiormente da vicino, per l’Inter la strada si fa in salita.

Inter, addio Kimmich: assalto del Psg

Piacerebbe, e non poco, uno come Joshua Kimmich, un polivalente per eccellenza, 30 anni, in uscita dal Bayern Monaco a parametro zero. Ma per il tedesco non manca la concorrenza.

Si è già parlato dell’interessamento del Liverpool, ma i ‘Reds’ non sono gli unici a insidiare l’Inter. Anzi, secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, per il terzino e centrocampista c’è in arrivo una cospicua offerta da parte del Psg. Del resto, i francesi non hanno certo problemi quando devono corrispondere ingaggi multimilionari. Da capire se l’Inter riuscirà a controbattere.