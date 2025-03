Inter, Marotta e l’annuncio sul nuovo stadio: “Siamo pronti”

Il nuovo stadio milanese tra i temi affrontati dal presidente dell’Inter, pochi minuti prima della sfida di Champions League dei campioni d’Italia contro il Feyenoord.

L’Europa chiama, l’Inter deve rispondere. Nerazzurri attesi dalla trasferta di Rotterdam con il Feyenoord, gara delicata. Gli olandesi hanno fatto fuori il Milan nel turno precedente e si segnalano come avversari davvero rognosi e da non sottovalutare. Passaggio fondamentale per avanzare in Champions League, per i campioni d’Italia, al netto delle difficoltà delle ultime partite in termini di condizione fisica e infortuni.

Il presidente Beppe Marotta, però, mostra grande sicurezza nelle potenzialità dei suoi giocatori e della guida tecnica e manifesta ottimismo per il doppio confronto. “Il nostro è un gruppo che ha grande consapevolezza, dobbiamo essere protagonisti in una partita in cui ci giochiamo tanto – ha affermato a pochi minuti dall’inizio del match del ‘De Kuip’, ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’ – Abbiamo tante defezioni, ma la squadra è pronta, possiamo sopperire. Sono fiducioso, l’allenatore ha schierato una squadra ottima. Incentivo economico per passaggio del turno? Non ci pensiamo, pensiamo a ciò che può rappresentare per noi e per i tifosi. Rinvio della partita del Feyenoord? E’ una facoltà della lega olandese, potrebbe essere una anomalia, ma non ci appelliamo a questo e non lo consideriamo un alibi. Speriamo di trovare un leggero vantaggio già stasera“.

Marotta ha poi concluso con delle dichiarazioni interessanti sulla vicenda stadio a Milano, preannunciando importanti passi in avanti in tal senso e possibili novità risolutive: “Della costruzione di un nuovo stadio Milan e Inter hanno bisogno, siamo pronti a presentare una proposta al Comune – ha aggiunto Marotta – Il fondo Oaktree lo ha imposto come una priorità”.