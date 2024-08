Juve, Rugani al passo d’addio: Ajax sempre più vicina | CM.IT

Dopo settimane di trattative, il trasferimento di Daniele Rugani all’Ajax è vicino ad essere ultimato: nuova uscita per la Juve

Sulle pagine di Calciomercato.it vi abbiamo raccontato passo dopo passo quelle che è la situazione di Daniele Rugani in casa Juventus. Il difensore classe ’94 è uno di quelli che non è stato considerato parte del progetto tecnico di Thiago Motta, nonostante un rinnovo arrivato pochi mesi prima, e gli è stato chiesto di trovarsi una soluzione in uscita: ora ci siamo.

Da settimane su queste pagine vi raccontiamo come per Rugani la prima scelta sia rappresentata dall’Ajax, dove ha già avuto dei colloqui con mister Farioli e per la quale ha anche declinato alcune offerte dalla Serie A. Il problema del club olandese, che anche con la Juventus aveva già definito l’operazione, era rappresentato dalla necessità di mettere a segno un colpo in uscita. In aiuto alla Vecchia Signora e a Rugani, quindi, è arrivato il Torino che si è aggiudicato Borna Sosa. Questo ha sbloccato la trattativa: le ultime.

Rugani all’Ajax, ci siamo: nuovo colpo in uscita per la Juve

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, nella giornata di oggi sono stati mossi passi concreti da parte dell’Ajax e Daniele Rugani si appresta ad essere accontentato, raggiungendo così Farioli ad Amsterdam.

In settimana, ad insidiare gli olandesi è stata un’offerta importante proveniente dall’Arabia Saudita, ma per motivi familiari è stata rispedita al mittente. La nuova avventura di Daniele Rugani sarà in Eredivise, con una maglia storica come quella dell’Ajax.