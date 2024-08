Chiesa all’Inter: accordo chiuso e quanto incassa la Juventus

Continua il tormentone alla Juventus su Federico Chiesa, ufficialmente fuori dal progetto bianconero: l’Inter fa sul serio per l’attaccante della Nazionale

Resta ingarbugliata la situazione di Federico Chiesa alla Juventus. L’attaccante della Nazionale è praticamente fuori rosa alla Continassa e cerca una nuova sistemazione.

Pugno duro della dirigenza bianconera dopo il mancato rinnovo del giocatore e le valutazioni del nuovo tecnico Thiago Motta, che non lo ritiene un elemento funzionale al proprio credo tattico. Il ciclo del tecnico italo-brasiliano a Torino partirà quindi senza Chiesa, fin dall’esordio di domani sera all’Allianz Stadium contro il neopromosso Como. L’ex Fiorentina negli ultimi giorni si è allenato da solo insieme agli altri esuberi fuori dal progetto e il Dt Giuntoli sta cercando una soluzione per piazzarlo sul mercato per incassare una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Chiesa e il suo agente sondano la Premier League che sarebbe la destinazione più gradita per il classe ’97, ma per il momento non si sono registrati affondi concreti dal Regno Unito.

Calciomercato Juventus, l’Inter fa sul serio per Chiesa: due strade per portarlo in nerazzurro

In Italia guardano con interesse agli scenari su Chiesa il Milan e soprattutto la Roma, che potrebbe bissare dalla Juve l’acquisto di Soulé portando alla corte di De Rossi anche il numero sette se Dybala lasciasse la Capitale.

Lo scoglio all’operazione è soprattutto l’ingaggio, visto che l’entourage del nazionale azzurro chiede una cifra superiore ai 6 milioni di euro. Ma occhio, sempre nel nostro campionato, al corteggiamento poi non così velato dell’Inter per Chiesa. Marotta e Ausilio rappresenterebbe una ghiotta opportunità sul mercato e la dirigenza campione d’Italia starebbe vagliando tutte le possibili strade per consegnare l’attaccante a Simone Inzaghi come riporta ‘La Repubblica’. La Juventus teme che Chiesa abbia già un accordo per trasferirsi a parametro zero tra un anno a Milano (alla naturale scadenza del contratto), o che la grande rivale possa sul finire del mercato cedere uno tra Correa e Arnautovic per monetizzare e dare subito l’assalto all’ex Fiorentina. In quest’ultimo scenario l’Inter penserebbe a un’offerta low cost da 10 milioni di euro da presentare alla Juve per il cartellino del figlio d’arte.