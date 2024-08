DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Nico Gonzalez a Osimhen-Lukaku: gli aggiornamenti dell’1 agosto

Il calciomercato estivo è sempre più nel vivo: tutti gli aggiornamenti di giovedì 1 agosto, riguardanti le principali trattative in Serie A e all’estero

Ultimo mese di calciomercato estivo. Proseguono senza sosta le trattative in vista dell’inizio della stagione con il via ai campionati nazionali. Tanti i colpi ancora in canna per le big e non solo.

La Roma accoglie oggi il suo nuovo bomber, Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è atteso nella capitale per le visite mediche e le firme sul nuovo contratto che lo legherà ai giallorossi. Restando in attacco, prosegue la ‘telenovela’ Osimhen-Lukaku con il Napoli al lavoro per trovare una soluzione e regalare l’ex Inter e Roma ad Antonio Conte. La Juve avanza per Todibo e Koopmeiners, il Milan su Abraham. Tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 1 agosto, in diretta su Calciomercato.it.

LIVE