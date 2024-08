Esonero e ritorno di fiamma: tutto su Pioli

L’allenatore ha risolto il contratto che lo legava al Milan lo scorso maggio e si trova in questo momento senza squadra

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Stefano Pioli dopo l’addio al Milan. L’ormai ex tecnico rossonero, infatti, poche settimane fa era stato vicinissimo all’approdo sulla panchina dell’Al-Ittihad nell’ambito di un affare faraonico. Una trattativa però saltata a pochi centimetri dal traguardo quando il trasferimento sembrava ormai in dirittura d’arrivo.

Da qui l’obbligo per l’allenatore italiano di ricominciare da zero, in attesa di progetti all’altezza delle sue ambizioni. Nonostante la nuova stagione non sia ancora iniziata, una panchina per Pioli potrebbe liberarsi prima del previsto. Come riportato in Francia da ‘Footmercato’, un vecchio amico dell’ex rossonero potrebbe offrirgli una proposta importante. Si tratta di Frederic Massara, ex dirigente del Milan che con il tecnico italiano ha conquistato uno scudetto nel 2022 e che lo scorso giugno, ad un anno dal brusco addio con i rossoneri, ha accettato il ruolo di direttore sportivo del Rennes.

Il ds, secondo il portale francese, starebbe pensando proprio a Pioli nel caso in cui dovesse decidere di cambiare guida tecnica della prima squadra. Nel mirino c’è Julien Stephan, attuale allenatore del Rennes tornato sulla panchina dei francesi lo scorso novembre. Da allora, il rendimento del tecnico 43enne è stato altalenante e non ha mai convinto la dirigenza. Anche il rapporto con lo spogliatoio non sembra essere dei migliori, nonostante la decisione maturata a fine della scorsa stagione di andare comunque avanti e rispettare il contratto in scadenza nel giugno 2026.

Calciomercato, il Rennes di Massara pensa a Pioli

In questo momento, nel bel mezzo del pre-campionato estivo, ovviamente non si può ancora parlare di esonero in casa Rennes. Julien Stephan inizierà la stagione ed avrà l’opportunità di guadagnarsi sul campo la fiducia della dirigenza.

Qualora le cose non dovessero andare subito bene, però, difficilmente al tecnico verranno concesse troppe chance. Nella testa di Frederic Massara il nome di Stefano Pioli rappresenta un candidato di altissimo livello in caso di cambio in corsa. Bisognerà capire anche se lo stesso allenatore verrà convinto dal progetto della società francese e soprattutto se avrà voglia di misurarsi in un campionato nuovo ed una realtà certamente distante da quella che ha accompagnato i suoi ultimi anni di carriera a Milano.