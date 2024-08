Napoli, Cajuste tra Galatasaray e Serie A: ecco come stanno le cose | ESCLUSIVO

Il mercato del Napoli ruota intorno a qualche uscita prima di regalare rinforzi a Conte. Oltre a Osimhen, in partenza anche Cajuste

Il Napoli sta pian piano rivoluzionando la rosa per mettere a disposizione del nuovo tecnico Antonio Conte una squadra in grado di qualificarsi in Champions e magari dare l’assalto allo scudetto. I partenopei sono alle prese con la cessione di Osimhen per fare spazio a Lukaku, ma non solo.

Anche Jens Cajuste è sul piede di partenza. Dopo gli acquisti di Buongiorno e Rafa Marin in difesa, l’arrivo a zero di Spinazzola dalla Roma e il ritorno di Folorunsho dal prestito al Verona, il club azzurro deve sfoltire la rosa e fare cassa prima degli ultimi colpi in entrata. Tra i giocatori che non sembrano rientrare nel progetto di Conte, non sembra figurare il nome del 24enne svedese di origini statunitensi. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un interessamento da parte del Galatasaray, ma secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, per ora i turchi non sono andati oltre un sondaggio esplorativo e non è stata ancora intavolata una vera e propria trattativa con il Napoli. Questo perché i giallorossi di Istanbul hanno altre priorità al momento nel reparto mediano: da Frendrup del Genoa a McTominay del Manchester United fino a Rios del Palmeiras. Per Cajuste restano ancora un paio piste in Serie A oltre a quelle estere: su di lui c’è la Fiorentina e proprio il Genoa in caso di cessione di Frendrup. Staremo a vedere.