Un “Neymar” per la Juve: Giuntoli piazza un altro colpaccio a sorpresa. Tutti i dettagli sul nome nuovo per il club bianconero

La dirigenza della Juventus torna sull’offensiva dopo le cessioni ufficiali di Huijsen e Soulé. Il club bianconero ha incassato circa 18 e 30 milioni di euro complessivi dalle due uscite ed è ora in pressing su Todibo e Koopmeiners.

Sono giorni decisivi per il difensore e nelle ultime ore è stata ufficialmente avviata anche la trattativa con l’Atalanta. La prima offerta, da 45 milioni di euro, è stata rifiutata dall’Atalanta che continua a chiedere 60 milioni. Decisiva potrebbe diventare la volontà dell’olandese che vuole i bianconeri. Nel frattempo, spunta un altro nome a sorpresa sondato da Cristiano Giuntoli e dalla dirigenza della Juve.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, nel mirino c’è il classe 2005 Antonio Nusa, attaccante esterno norvegese di origine nigeriana. È considerato un predestinato e nel suo paese è soprannominato il “Neymar” norvegese.

Calciomercato Juve, nel mirino il “Neymar” norvegese Antonio Nusa

Il 19enne si è subito distinto per la sua abilità nel dribbling e nel saltare l’uomo nell’uno contro uno. Alla Juve piace anche perché è capace di giocare su entrambe le fasce d’attacco: per caratteristiche risponde perfettamente all’identikit cercato da Thiago Motta, ovvero giovane, ambizioso ed imprevedibile in campo.

Nusa è sotto contratto fino al 2027 con il Bruges e valutato circa 20 milioni di euro. La Juventus potrebbe tentare di anticipare la concorrenza in questa sessione di calciomercato estivo per assicurarsi il “Neymar” norvegese. Il classe 2005 finisce così in cima alla lista di Giuntoli e del suo staff. Staremo a vedere.