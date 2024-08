Inter, ribaltone Gudmundsson: cosa sta succedendo

Sul mercato italiano potrebbe scatenarsi un effetto domino in caso di una cessione molto discussa

E’ stata una giornata dai mille volti in casa Inter nel bel mezzo del pre-campionato estivo. Questa mattina, infatti, il club nerazzurro ha accolto ad Appiano Gentile – con ben due giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia – i due francesi reduci dall’Europeo di Germania: Benjamin Pavard e Marcus Thuram. Entrambi hanno deciso di accorciare le loro vacanze per rimettersi subito al lavoro con i compagni.

Una gioia solo momentanea per Simone Inzaghi: neanche il tempo di riabbracciare i suoi due titolarissimi, che dall’infermeria per il tecnico interista sono arrivate brutte notizie. Mehdi Taremi, la più grande ‘rivelazione’ delle prime tre amichevoli nerazzurre nelle quali ha messo a segno ben cinque reti, ha subito un infortunio ufficiale come annunciato dal club. L’attaccante iraniano, approdato poche settimane fa a Milano da svincolato dopo la scadenza del contratto con il Porto, ha riportato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra che mette a rischio la sua presenza per la prima di campionato.

Uno stop che evidenzia sempre più nell’organico nerazzurro la necessità di aggiungere alla rosa un quinto attaccante che, per ragioni tecniche, non sarà il Tucu Correa, ai margini del progetto interista. Il vero grande obiettivo in avanti inseguito da mesi dall’Inter rimane Albert Gudmundsson. Per arrivare al talentuoso attaccante islandese, però, il club di Viale della Liberazione dovrà per prima cosa fare spazio in avanti, mentre in un secondo momento cercare di convincere il Genoa a concedere uno sconto rispetto agli oltre 30 milioni richiesti per il cartellino.

Calciomercato Inter, la Fiorentina ritorna su Gudmundsson e fa sul serio

Un altro ostacolo alle speranze dell’Inter è adesso rappresentato anche dalla Fiorentina. Il club viola vorrebbe prendere subito il talento islandese dopo il primo tentativo andato a vuoto lo scorso inverno.

Ipotesi, questa, sostenuta anche dalle ultime voci di mercato che vedono Nico Gonzalez al centro di un maxi intrigo dinnanzi all’interesse di Atalanta e Juventus. Il club viola vorrebbe definire un’operazione con il Genoa basta sul prestito con obbligo di riscatto per regalare Gudmundsson al neo allenatore Palladino. Una mossa alla quale l’Inter non può in questo momento rispondere: come già chiarito dai dirigenti nerazzurri nelle ultime settimane, senza alcuna cessione nel reparto avanzato sarà praticamente impossibile riuscire ad aggiungere nuove pedine all’attacco di Simone Inzaghi.